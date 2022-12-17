شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلات بدون سائق في سان فرنسيسكو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمسافرين في فينيكس حجز رحلة وايمو ذاتية القيادة بالكامل بين مطار فينكس سكاي هاربور الدولي ووسط المدينة فى سان فرانسيسكو، وفقا لما نقله موقع Engadget.

وتقول الشركة المملوكة لشركة Alphabet ، إن المسار الجديد هو خدمة روبوتاكسي المطار الوحيدة المستقلة بالكامل في العالم.

وقامت Waymo بتسريع طرحها العام مؤخرًا فى مارس ، وتلقت الإذن بفرض رسوم على الرحلات مع سائق سلامة الإنسان في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة .

كما حصلت على موافقة الشهر الماضي لتقديم سيارات بدون سائق بالكامل هناك قبل طرح الخدمة للجمهور في وقت سابق من ديسمبر. ويمكن لراكبي الدراجات في سان فرانسيسكو الآن حجز Waymo robotaxi عبر "جزء كبير من المدينة ، بما في ذلك كل حي على طول مسار Crosstown الذي يبلغ طوله 17 ميلاً".

ومع ذلك لا تزال الشركة تنتظر الموافقة على فرض رسوم على سيارات الركاب فقط في سان فرانسيسكو، و يقدم حاليًا خدمة فقط لموظفي Waymo وضيوفهم وأعضاء مختارين من الجمهور.

وكانت Waymo ثاني خدمة مستقلة بالكامل تعمل في سان فرانسيسكو، بعد منافستها Cruise المملوكة لشركة جنرال موتورز (على الرغم من أنها لا تقدم سوى جولات آلية بالكامل في الليل).

ويعني توسع Waymo أن المزيد من الأمريكيين يمكنهم حجز سيارة بدون سائق، لكنها لا تزال متواضعة مقارنة بما ستراه في الصين، وخدمة روبوتاكسي بايدو متاحة للجمهور في المدن الصينية الكبرى، على الرغم من وجود قيود على السيارات بدون سائق آمن .