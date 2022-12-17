شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال 14 شهرا.. إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بـ40 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما نفذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك عملية البيع الأخيرة في أسهم Tesla بقيمة 3.6 مليار دولار، بلغ إجمالي مبيعاته في أسهم الشركة منذ نوفمبر العام الماضي مستويات د مليار دولار حسبما نقلت CNBC.

وباع ماسك في وقت متأخر من يوم الأربعاء 22 مليون سهم إضافى

ويأتي ذلك على الرغم من أن ماسك أخبر في وقت سابق من هذا العام الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا يخطط لمزيد من مبيعات للأسهم في Tesla بعد 28 أبريل.

وعلى مدار آخر شهرين من 2021، باع ماسك أسهما في Tesla بقيمة 16 مليار دولار، ثم باع أسهماً بـ15 مليار دولار بين أبريل وأغسطس من العام الجاري.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية باع مالك Twitter أسهماً في شركة السيارات الكهربائية مقابل 8 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، حققت Tesla صافي أرباح بقيمة 8 مليارات دولار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر.

كما أن هناك مستثمرين داخل الشركة يطالبون ببديل لإيلون ماسك بسبب انشغاله بشركة Twitter وفي ظل الخسائر التي بتكبدها سهم الشركة.