شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز م س-22" فى المسموح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن درجة الحرارة على متن المركبة الفضائية "سويوز م س-22" في حدود 28-30 مئوية ولا تتجاوز القيم المسموح بها، وفقا لتقرير RT .

وأضاف المصدر: "تتراوح درجة الحرارة على متن المركبة بأكملها من 28 إلى 30 مئوية، دون تجاوز القيم المسموح بها. لا شيء يهدد سلامة وراحة الطاقم.

وأوضح المصدر، أن رواد الفضاء يعملون اليوم السبت في تنظيف المحطة وفق الخطة، وفي فترة ما بعد الظهر، سيقضي أعضاء طاقم القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين وآنا كيكينا عطلة نهاية الأسبوع حتى صباح الاثنين.

وفقا للمعلومات الأولية، تعرض الغلاف الخارجي لمقصورة الأجهزة في مركبة النقل الفضائية المأهولة"سويوز م س-22" لأضرار يوم الخميس الماضي. وبسبب الحادث، تم إلغاء خروج رواد الفضاء للعمل في الفضاء الكوني.

وقال مصدر بالمكتب الصحفي في روس كوسموس، إن لجنة مختصة تقوم حاليا بتحليل الحادث، ووفقا للنتائج سيتم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها من المتخصصين على الأرض ورواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

وتؤكد مصادر روس كوسموس، أن سبب تضرر الغلاف الخارجي، قد يكون نتيجة الاصطدام بنيزك صغير.