شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تسمح للشركات بتجربة التشفير من جانب العميل لـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل إصدارًا تجريبيًا من التشفير من جانب العميل لـ Gmail، ما أتاح للشركات التقدم لاختبار الميزة التي تهدف إلى جعل "البيانات الحساسة" والمرفقات غير قابلة للقراءة حتى على جوجل.

كان الشركة قد أعلنت عن الإصدار التجريبي، الذي يمكن لمسئولي Workspace الاشتراك فيه حتى 20 يناير، في منشور مدونة يوم الجمعة الماضية.

بمجرد تمكين الميزة وإعدادها لمستخدمي مساحة العمل، سيكون لديهم خيار إضافي عند استخدام إصدار الويب من Gmail حسبما نقل موقع TheVerege.



سيؤدي النقر فوق القفل إلى السماح لهم باختيار تشغيل تشفير إضافي للرسالة، على الرغم من أنه سيتعين عليهم التخلي عن بعض الميزات للقيام بذلك، بما في ذلك القدرة على استخدام الرموز التعبيرية والتوقيع والكتابة الذكية.

قالت جوجل إنه سيتم إضافة التشفير من جانب العميل إلى تطبيق Gmail الخاص بها لنظامي التشغيل Android وiOS "في إصدار قادم".

في حين أن قدرة المستخدمين على تشفير الرسائل ستتم إدارتها من قبل مسؤوليهم (والتي في معظم الحالات، ستكون الشركات التي يعملون بها)، فإن الميزة لا تقتصر على الاتصالات داخل المكتب فقط.

ستكون قادرًا على إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة "خارج نطاقك" وفقًا لوثيقة مساعدة Google، وحتى إلى الأشخاص الذين يستخدمون عملاء أو مزودي البريد الإلكتروني الآخرين، مثل العملاء من مايكروسوفت أو آبل وفقًا للمتحدث باسم جوجل، روس ريشندرفير.

هذا لأن "محرك البحث المخصص لـ Gmail مبني على S / MIME، وهو معيار حالي للبريد الإلكتروني"، كما قال ريتشندرفير لموقع The Verge في رسالة بريد إلكتروني.

تعمل جوجل على إضافة المزيد من التشفير إلى Gmail لفترة طويلة.



في عام 2014 كانت هناك تقارير تفيد بأنها كانت تعمل على التشفير من طرف إلى طرف للخدمة، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن التشفير من جانب العميل ليس هو نفسه تمامًا.



وأثناء استخدام أيٍّ منهما يعني أن "التشفير وفك التشفير يحدثان دائمًا أيضًا على أجهزة المصدر والوجهة" ، يمنح التنفيذ من جانب العميل من جوجل للمسؤولين التحكم في المفاتيح ويتيح لهم "مراقبة ملفات المستخدمين المشفرة"، وفقًا لوثيقة مساعدة من الشركة شرح الفرق بين شكلي التشفير.

وجيميل ليس منتج Google Workspace الوحيد المزود بتشفير من جانب العميل. تمت إضافة الميزة إلى Drive العام الماضي عندما أطلقت جوجل عروضها المحدثة للمؤسسات، مما أتاح لمستخدمي الأعمال تشفير المستندات وجداول البيانات.

ومنذ ذلك الحين أصبح متاحًا أيضًا لتطبيق Meet وهو حاليًا في مرحلة تجريبية للتقويم.

في الوقت الحالي ، يقتصر الإصدار التجريبي من Gmail على عملاء Google Workspace Enterprise Plus و Education Plus وEducation Standard، وفقًا لمدونة جوجل.

هذا يعني أنه لا يمكنك تجربته إذا كنت تستخدم حسابًا شخصيًا أو تستخدم حساب مؤسسة أو حساب تجاري أو تعليمي أو حساب G Suite ذي مستوى أدنى.

مع ذلك نظرًا لأن النظام يعتمد حاليًا على المسؤولين الذين يستخدمون واجهة برمجة تطبيقات لتحميل الشهادات ومفاتيح التشفير التي تم إنشاؤها بواسطة خدمة إدارة خارجية، فمن الأفضل أن يقتصر الأمر في الغالب على الشركات التي لديها أقسام تكنولوجيا المعلومات في هذه المرحلة.

وإذا كنت على استعداد لخوض هذا النوع من المتاعب، فيمكنك دائمًا استخدام PGP داخل Gmail (أو بشكل أكثر واقعية الاشتراك في حساب Proton Mail ، الذي يحتوي على خيارات تشفير أكثر سهولة في الاستخدام).