شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنتهى أزمة تويتر بعد إعادة حسابات الصحفيين على المنصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الخارجية الألمانية لقطات شاشة على تويتر أمس الجمعة لحسابات الصحفيين التي أوقفها تويتر، محذرة المنصة من أن الوزارة لديها مشكلة في التحركات التي تقوض حرية الصحافة، وعلق موقع تويتر حسابات العديد من الصحفيين البارزين الذين نشروا أخبار مالكها الجديد إيلون ماسك ، مما أثار احتجاجات من قبل مؤسساتهم الإعلامية.

في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرًا.

وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات ـ"سابقة خطيرة".

كانت الوزارة قد كتبت على حسابها الرسمي على تويتر: "لا يمكن تشغيل وإيقاف حرية الصحافة لمجرد نزوة". "لم يعد بإمكان الصحفيين أدناه متابعتنا والتعليق والنقد. لدينا مشكلة في ذلك ،Twitter"، ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

ويدفع المنظمون الألمان بالفعل المؤسسات الحكومية للتوقف عن نشر الإعلانات حصريًا على المنصات المملوكة للقطاع الخاص ، والترويج لبدائل مثل شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية الوليدة ماستودون، وقال متحدث باسم الحكومة في وقت لاحق في مؤتمر صحفي دوري إن الحكومة تراقب التطورات على منصة تويتر بقلق متزايد.

وقام Twitter أيضًا بتعليق حساب شبكة Mastodon وحاول الربط بحسابات Mastodon في التغريدات بشكل متكرر رسائل خطأ يوم الجمعة، وارتفعت تسجيلات المستخدمين الجدد في Mastodon إلى 4000 في الساعة صباح يوم الجمعة ، أي أربعة أضعاف المعدل الذي شوهد خلال الأسبوع الماضي، ولكن مع وجود حوالي 8.5 مليون مستخدم مسجل ، لا يزال Mastodon بلمة مقارنة بتويتر مع نصف مليار مستخدم.

ورد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضًا على أسئلة حول تعليق الصحفيين ، قائلاً إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن توازن بين حماية المستخدمين والحفاظ على حرية التعبير.