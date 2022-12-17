شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الترجمة الصوتية من سكايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت الترجمة الصوتية فى الوقت الفعلى فىSkype ، والتى يمكنها الآن ترجمة صوت الشخص فى الوقت الفعلى باستخدام الذكاء الاصطناعى (AI) لجعل الصوت المترجم مشابهًا للمتحدث الأصلي.

وقالت الشركة: "نحن نطلق ترجمة مكالمات الفيديو من Skype إلى Skype فى الوقت الفعلى، باستخدام صوتك الطبيعي، وهذا يعنى أنه يمكنك إجراء محادثة مع شخص يتحدث لغة مختلفة وستتم الترجمة تلقائيًا فى الوقت الفعلى .

وقالت المدونة إن الترجمات فى الوقت الفعلى بصوت طبيعى ستأتى إلى مكالمات الفيديو الجماعية والمهاتفة فى الأشهر المقبلة، وتستخدم ميزة الترجمة الجديدة الذكاء الاصطناعى للكشف تلقائيًا عن اللغات التى يتم التحدث بها أثناء مكالمة الفيديو وترجمتها فى الوقت الفعلي.

وللقيام بذلك يتم الجمع بين تقنية التعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم الكلمات المنطوقة وتفسيرها وترجمتها، وعلاوة على ذلك ، إذا قام المستخدمون بتنشيط استخدام صوتهم الطبيعى، فإن الشركة تقول إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعى لأخذ عينات من كلماتهم وضبط الترجمة لتبدو مثلهم ، مما يجعل المحادثة أكثر إنسانية ، وفقًا للمدونة.

وقالت الشركة: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى Skype ، لأنها تتيح للأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة التواصل بسهولة مع بعضهم البعض".