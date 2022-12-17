أفضل 10 تطبيقات القرآن الكريم للأندرويد والأيفون

أفضل تطبيقات القرآن الكريم للأندرويد والأيفون.. قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).. وذكر الله يتمثل في قراءة القرآن الكريم، والذي يمثل دستورًا كاملًا بالنسبة للمسلمين أجمعين، وقراءة القرآن الكريم هي أحد الأمور التي على الجميع ألّا يهملها يومًا ولو حتى بقراءة آية واحدة! وخاصة في شهر رمضان المبارك، والذي يتجه فيه الجميع لقراءة القرآن الكريم وختمه مراتٍ ومرات، وفي هذا الشأن قد يتعذر على بعض النساء قراءة القرآن الكريم من المصحف بذاته، وقد يتعذر عليك كرجلٍ أن تقرأ من مصحفك في حال نسيته وكنت في عملك أو على الطريق، ويتوجب لأجل هذا أن تحصل على أفضل تطبيق لقراءة القرآن الكريم..وهنا في مقالنا نتحدث عن أفضل تطبيقات القرآن الكريم للأندرويد وللأيفون أيضًا..تابع لتتعرف على المزيد.

جدول المحتويات 1 Quran for Android لقراءة القرآن الكريم

Quran for Android لقراءة القرآن الكريم 2 مصحف القرآن الكريم آي-فون إسلام

مصحف القرآن الكريم آي-فون إسلام 3 المصحف الذهبي للقرآن الكريم

المصحف الذهبي للقرآن الكريم 4 مسلم برو

مسلم برو 5 iQuran Lite

iQuran Lite 6 MP3 Quran لسماع القرآن الكريم

MP3 Quran لسماع القرآن الكريم 7 القرآن الكريم بدون انترنت

القرآن الكريم بدون انترنت 8 Ayat – Al Quran آيات القرآن

Ayat – Al Quran آيات القرآن 9 ختمة – Khatmah

ختمة – Khatmah 10 رتيل للتعرف على صوت القاريء

رتيل للتعرف على صوت القاريء 11 مصحف المدينة النبوية

Quran for Android لقراءة القرآن الكريم

يعد أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم التي يمكننا اقتراحها لك، والذي يمتناك بإمكانية القراءة من خلاله بوضوح شديد، مع إمكانية الإستماع بجانب القراءة أيضًا! بل والإستماع إلى أكثر من خمسة عشر تلاوة مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فيمكنك من خلاله البحث عمّا تريد من سور قرآنية، كما يمكن إضافة إشارة مرجعية للعودة للقراءة من الموضع الذي توقفت عنده أخر مرة، كما أنه يدعم الوضع الليلي..ويُمكنك من تكرار سماع تلاوة عدد من الآيات، كما أنه يتيح ترجمة لآيات القرآن باللغة الإنجليزية!

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR Quran for Android مطور التطبيق: quran.com السعر: Free

مصحف القرآن الكريم آي-فون إسلام

يعد أحد أكثر تطبيقات القرآن الكريم تميزًا، وخاصة إن كنت مستخدم آيفون، تطبيق مصحف القرآن الكريم هو أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم، حيث يوفر العديد من الخيارات، فإنه يُمكنك من أكثر من خيار ووضعية للقراءة لتوفير حرية الإستخدام حيث تستخدمه كما يناسبك على الوضع الذي تراه مريحًا، كما انه يوفر تفاسير عديدة لآيات القرآن الكريم، والجدير بالذكر أنه يمكنك الإستماع من خلاله أيضًا.

للتحميل للـ IOS

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المصحف الذهبي للقرآن الكريم

تطبيق المصحف الذهبي للقرآن الكريم هو أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها للقراءة والإطلاع على القرآن الكريم! ما يميزه هو كثرة الخيارات المتوفرة به وكثرة الإمكانات التي يقدمها، حيث يُمكنك من الإطلاع على تفسير الآيات، ومعرفة معاني الكلمات في حال أردت، بل والإستماع أيضًا إلى تلك الكلمات، كما أنه يُمكنك من الإستماع إلى القرآن الكريم مع توفير العديد من القرّاء المميزين، والجدير بالذكر أنه يمكنك من خلاله معرفة أسباب نزول الآيات وإعرابها وبلاغتها وقواعد الصرف المتوفرة بها!

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR Golden Quran مطور التطبيق: Hussain Sharif السعر: Free

للتحميل للـIOS

تحميل مسح QR ‎Golden Quran | المصحف الذهبي مطور التطبيق: OMAR SHARIF السعر: Free

مسلم برو

تطبيق مسلم برو أحد التطبيقات المميزة التي أمكننا اقتراحها، نظرًا لكثرة مميزاته والخواص المتوفرة به، فتطبيق مسلم برو يُمكنك من العديد من الأمور إن تعلق الأمر بقراءة القرآن الكريم..فيمكنك التحكم في طريقة العرض والتحكم في الخطوط التي سطر بها القرآن في هذا التطبيق، كما أنه يُمكنك من التعرف على مواقيت الصلاة والقبلة، بل وإمكانيته على أن يكون مسبحة إلكترونية إن لم تكن بحوزتك واحدة! وبالإضافة إلى ذلك فمنخلال استخدام الموقع يُمكنك من التعرف على المساجد القريبة منك إن كنت في منطقة غريبة عنك، بل والتعرف على المطاعم التي توفر أطعمة حلال وهذا في حال كنت في بلدٍ أجنبية.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR Muslim Pro: Quran Athan Prayer مطور التطبيق: Bitsmedia Pte Ltd السعر: Free

للتحميل للـIOS

تحميل مسح QR ‎Muslim Pro: Quran Athan Prayer مطور التطبيق: Bitsmedia Pte Ltd السعر: Free+

iQuran Lite

أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم التي نعرضها اليوم في مقالنا، تطبيق iQuran Lite هو تطبيق لقراءة القرآن الكريم، وما يمتاز به هو إمكانية قراءة القرآن الكريم من خلاله بوضوح، ويمتاز بواجهة واضحة ومريحة ولاتوجد بها أي تعقيدات فلن تشعر بجهد حتى تصل إلى الواجهة التي تُمكنك من اختيار السورة التي تود قراءتها، ثم الإنتقال لقرائتها بأريحية كاملة، كما يمكن ترجمة الآيات باللغة الإنجليزية.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR iQuran Lite – القران الكريم‎ مطور التطبيق: Beehive Innovation FZE السعر: Free

للتحميل للـIOS

تحميل مسح QR ‎iQuran - القرآن الكريم مطور التطبيق: Beehive Innovations Services السعر: Free+

MP3 Quran لسماع القرآن الكريم

تطبيق MP3 Quran هو أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم التي تُمكنك من الإستماع إلى القرآن الكريم بأريحية كاملة، التطبيقات التي بالأعلى يتوفر بها نفس الخيار، ولكن هذا التطبيق يُمكنك من الإستماع إلى القرآن الكريم بشكلٍ اساسي، حيث يمكنك الإستماع للقرآن الكريم من أكثر من 100 قاريء بأصواتهم المختلفة والجميلة، مع إمكانية تحميل السور القرآنية التي تود الإستماع إليها في حالة عدم الإتصال بالإنترنت..لذا يعد أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR MP3 Quran - القران الكريم‎ مطور التطبيق: Quran Audio Library السعر: Free

للتحميل للـIOS

تحميل مسح QR ‎MP3Quran مطور التطبيق: MP3Quran السعر: Free

القرآن الكريم بدون انترنت

تطبيق القرآن الكريم هذا يعد أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم التي أمكننا اقتراحها لك في قائمتنا الحالية لأفضل تطبيقات القرآن الكريم، حيث يوفر تطبيق القرآن الكريم هنا قراءة القرآن الكريم بواجهة تشبه طبعة المدينة المنورة..لتشعر أنك تقرأ من مصحف المدينة المنورة بنفس التنسيق ونفس الشكل، وهذا بالطبع دون أن تضطر لأن تكون متصلًا بالإنترنت، مع إمكانية وضع إشارة مرجعية للعودة مجددًا وقتما تشاء لأخر موضع قمت بالوقوف عنده أثناء القراءة، وبطبيعة الحال فإنه يتوفر فهرس لسور القرآن وفهرس آخر للأجزاء.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR القرآن الكريم بدون انترنت‎ مطور التطبيق: simppro السعر: Free

Ayat – Al Quran آيات القرآن

تطبيق آيات القرآن هو أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم التي يمكنك من خلالها الإطلاع والقراءة بأريحية تامة، حيث أنه يأتي بواجهة بسيطة وواضحة للقراءة، بل يأتي بنسخة مصورة من نسخة مصحف المدينة المنورة، ونسخة المصحف المجود والتي تأتي ملوّنة، كما أنه يأتي موفرًا لتلاوات عديدة للقرآن الكريم من قبل العديد من القرّاء المميزين، كما أنه يمكن البحث عن الآيات التي تريدها من مربع البحث المتاح به، كما أنه يوجد أيضًا تفسير للقرآن الكريم، ويوفر ترجمة لمعاني القرآن الكريم بأكثر من عشرين لغة مختلفة! كما انه تأتي واجهة التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية.

للتحميل للأندوريد

تحميل مسح QR Ayat - Al Quran مطور التطبيق: ETC KSU السعر: Free

للتحميل للـ IOS

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ختمة – Khatmah

تطبيق ختمة هو أحد أفضل وأميز تطبيقات القرآن الكريم التي وجدناها، حيث يأتي بمميزات مختلفة قليلًا عن غيره..فتطبيق ختمة موجهًا لأن يساعدك في أن تختم قراءة القرآن الكريم، والذي ستحتاجه تحديدًا في شهر رمضان المبارك، يأتي تطبيق ختمة مع إمكانية تحديد مدة الختمة التي تود أن تتمها أو تحديد وردك اليومي، مع إمكانية قراءة القرآن الكريم دون الإضطرار لأن تكون متصلًأ بالإنترنت، كما أنه يتوفر به إمكانية تحديد تنبيه لتذكيرك بالقراءة يوميًا..كتنبيه لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR ختمة Khatmah - مصحف،أذان،أذكار‎ مطور التطبيق: Khatmah السعر: Free

للتحميل للـ IOS

تحميل مسح QR ‎ختمة Khatmah - مصحف،أذان،أذكار مطور التطبيق: Lynxapp السعر: Free

رتيل للتعرف على صوت القاريء

هل مررت على صوتٍ مميز بالنسبة لك؟ صوتٌ يشعرك بشعورٍ مختلف عن سماعك للقرآن الكريم من خلاله؟ وتود أن تعرف صوت أي شيخ قارئ هذا؟ تطبيق رتيل هو أحد أفضل تطبيقات القرآن الكريم للتعرف على صوت القرّاء والإتيان به من أجلك، حيث يمكنك أن تقوم باستخدام التطبيق للتعرف على صوت القارئ الذي تود معرفة اسمه، بالإضافة إلى إمكانية قراءة القرآن الكريم من خلاله بوضوح، وغمكانية الإستماع إلى أكثر من 500 قارئ مختلف، كما تتوفر به مواقيت الصلاة حيث ينبهك به ويخطرك أيضًا بالوقت المتبقي على كل صلاة.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR Rateel مطور التطبيق: stc lab السعر: Free

للتحميل للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Rateel مطور التطبيق: stc lab السعر: Free

مصحف المدينة النبوية

مصحف المدينة النبوية هو أحد أفضل تطبيقات قراءة القرآن الكريم التي أمكننا اقتراحها، حيث يعد التطبيق الرسمي من مجمع الملك فهم لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة! حيث تعد أكثر الطبعات المحببة لدى المسلمين حاليًا، حيث يوفر التطبيق نسخة طبق الأصل من طبعتين مختلفين؛ طبعة تنتهي كل صفحة فيها بآية، وطبعة أخرى لا تلتزم بنفس التنسيق، كما يمكن البحث عن الآيات من خلال مربع البحث المتوفر في التطبيق، ويمكنك من خلاله أن تضع إشارة مرجعية على أخر موضع توقفت عنده لتعد إليه مجددًا فيما بعد.، كما أنه يأتي مع إمكانية تعيين الوضع الليلي، ومتابعة الورد اليومي للقراءة، والتعرف على معاني الكلمات مع التحكم في لون الصفحات ونوع الخط.

للتحميل للأندرويد

تحميل مسح QR Quran Hafs by KFGQPC مصحف حفص‎ مطور التطبيق: King Fahd Glorious Quran Printing Complex السعر: Free

للتحميل للـ IOS

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