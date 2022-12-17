شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إعادة الحسابات الموقوفة للصحفيين على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر إعادة الحسابات التى تم إيقافها من خلال حساب الأمان الخاص به حيث حدد العديد من السياسات وكان التعليق الدائم لبعض الحسابات هو إجراءً لأصحابها بعد خرق قواعد تويتر، وفقت لما نقله موقع Engadget.

وبدأ الموقع بالفعل في إعادة الحسابات التي تم تعليقها بسبب انتهاك هذه القواعد ، وسوف ترفع المزيد من حالات التعليق كل أسبوع خلال الشهر المقبل.

ولم يحدد تويتر السياسات التي يتحدث عنها والحسابات التي سيتم إعادتها، ولكن عند التحقق فإن حسابات Mastodon والصحفيين الذين تم حظرهم مؤخرًا بسبب قواعد doxxing الجديدة للموقع يتم تشغيلها مرة أخرى.

ولفهم ما حدث، علينا العودة بضعة أيام إلى الوراء حيث حظر الموقع عدة حسابات خلال الأسبوع الماضي ، بدءًا منElonJet، وهو الحساب الذي تتبع رحلات طائرة Elon Musk الخاصة مع اسرته باستخدام البيانات المتاحة للجمهور، كما تم حظر الحسابات الأخرى التي تتبعت أيضًا طائرات الوكالات الحكومية والأفراد البارزين.

وأعلن ماسك على حسابه أنه سيتم تعليق أي حساب "يستخرج معلومات الموقع فى الوقت الفعلي لأي شخص، وفي تغريدة للمتابعة، قال إن سيارة تقل طفله "تبعها مطارد مجنون" وأنه يتخذ إجراءات قانونية ضد جاك سويني ، الطالب الجامعي الذي يديرElonJet وهى اختصار لطيارة ايلون الخاصة والمنظمات التي دعمت إيذاء الأسرة بنقل نفس الاخبار من ايلون جيت وحتى كتابة هذه السطور لا يزال حسابElonJet معلقًا.

وبعد ذلك بوقت قصير، أوقف تويتر أيضًا حساب شبكته الاجتماعية المنافسة Mastodon عندما قام بالتغريد على رابط الحساب الذي يتتبع طائرة Musk أيضا مع اسرته على خدمته الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن Twitter يبدو أنه بدأ في الإبلاغ عن المشاركات التي تحتوي على كلمة "Mastodon" على أنها "محتوى حساس" قبل أيام من حدوث ذلك، ووجد المستخدمون أنفسهم أيضًا غير قادرين على نشر روابط إلى خوادم Mastodon.

بالإضافة إلى Mastodon ، علق Twitter حسابات العديد من الصحفيين الذين يكتبون عن Elon Musk والشبكة الاجتماعية نفسها، وتحدث معظمهم عن سويني أو ارتبطوا بـElonJet بطريقة ما ، وبناءً على ردود ماسك على الأسئلة حول الحدث، تم تعليق الصحفيين بسبب قواعد الاستدلال على تويتر الجديدة.

ونشر أحد الصحفيين المحظورين ، درو هارويل من صحيفة واشنطن بوست ، لقطة شاشة للتغريدة التي حددها الموقع الإلكترونى من أجل doxxing: لقد كان تقريرًا عن تعليق Mastodon لتغريد رابط لحساب الخدمةElonJet.

وبعد تعليق الصحفيين ، نشر ماسك استطلاعًا يسأل الناس عما إذا كان يجب عليه إعادة حسابات المستخدمين الذين استبعدوا موقعه بالضبط في الوقت الفعلي "الآن" أو "في غضون 7 أيام ، وفاز خيار "الآن" ، ووعد ماسك بإعادة تلك الحسابات.

وحتى الآن، أعاد Twitter حساب Harwell ، إلى جانب حسابات Ryan Mac من The New York Times ، و Matt Binder من Mashable ، و Micah Lee من Intercept ، و Donie O'Sullivan من CNN ، ولا يزال حساب Keith Olbermann معلقًا ، ومن غير الواضح ما إذا كان Twitter سيرفع تعليق @ ElonJet فى الأيام المقبلة.