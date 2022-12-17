شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمرو تسلا يبحثون عن رئيس جديد بدلا من ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد شركة تسلا حالة من التخبط الفترة الراهنة، إذ يرى بعض المستثمرين أنه إذا كان رئيسها التنفيذى إيلون ماسك منشغلاً تلك الفترة بشركة Twitter التى استحوذ عليها مؤخراً فإن مجلس إدارتها عليه العثو على بديلاً له حسبما نقلت cnbc.

وهبط سهم Tesla بنحو 60% من المستوى القياسى الذى سجله عند 400 دولار، كما انخفض بنسبة 55% منذ بداية العام الجاري، ومحت تلك الخسائر حوالى 800 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وكان ماسك ألقى باللوم على ضعف الاقتصاد فى مسألة التراجع الذى تشهده Tesla.

إلا أن المستثمرين يروا أن هناك أسباباً أخرى تعصف بأداء الشركة، الأول هو أن إدارة Twitter ستستغرق من ماسك وقتاً أطول بخلاف الشركات الأخرى المسؤول عن إدارتها، أما السبب الثاني، فهو ممارسات ماسك كرئيس تنفيذى لـTwitter وكذلك تغريداته السياسية التى تضر العلامة التجارية.

كما أن الاعتراضات على ماسك امتدت إلى ثالث أكبر مستثمر فى Tesla -كوغوان ليو- الذى صرح بأن ماسك هجر الشركة وأنها ليس لديها الآن رئيساً تنفيذياً، مشدداً على أن الشركة تحتاج إلى رئيس تنفيذى بدوام كامل.

وتفاعل سهم الشركة مع تلك الاضطرابات، إذ انخفض بنحو 4% خلال جلسة الجمعة.