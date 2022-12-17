شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوكيو تقيم مشاريع إسكان جديدة لتركيب الألواح الشمسية ابتداءً من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء كيودو بأن العديد من المنازل الجديدة التي تم بناؤها في طوكيو ستتطلب تركيب الألواح الشمسية بدءًا من أبريل 2025، وأقر المجلس المحلي لوائح جديدة تتطلب من شركات البناء الكبرى تزويد المنازل التي تقل مساحتها عن 2000 متر مربع (21500 قدم مربع) بألواح شمسية أو مصادر طاقة متجددة أخرى، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه في اليابان ويهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في المدينة إلى النصف، وفقا لتقرير engadget.

وتقدر الحكومة أنه يمكن استرداد 980.000 ين (7200 دولار) من سعر التركيب بقدرة 4 كيلووات في حوالي ست سنوات بناءً على وفورات فواتير المرافق و 100000 ين (728 دولارًا) لكل منحة، وسيتم أيضًا تخفيض تكاليف الإيجار من خلال الإعانات الأخرى ، وفقًا لمنصة عرض الشرائح المليئة بالمعلومات (PDF).

وينطبق هذا الإجراء فقط على حوالي 50 من البنايات الذين يزودون السوق بأكثر من 20000 متر مربع (215000 قدم مربع)، لذلك ليس من الواضح ما هي النسبة المئوية للمنازل الجديدة التي ستخضع للقواعد الجديدة،و يجب أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير، حيث تقدر حكومة طوكيو أن نصف المباني القائمة (70% منها منازل) سيتم استبدالها ببناء جديد بحلول عام 2050.

وبدأ البناء الجديد في اليابان بمتوسط ​​يتراوح بين 800000 و900000 سنويًا من عام 2012 إلى عام 2021، ويهيمن عدد قليل من المقاولين الرئيسيين الذين يطلق عليهم Super Zenecon على قطاع البناء، وفقًا لشركة Statista.

واليابان هي خامس أكبر منتج لانبعاثات الكربون في العالم، لكنها وعدت بأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050، كما إنها ليست الدولة الوحيدة التي تفرض إنشاءات للطاقة الشمسية.

وفى فرنسا، وافق المشرعون مؤخرًا على مشروع قانون يطالب بتغطية ساحات انتظار لا تقل عن 80 مكانًا بألواح شمسية، وقالت الحكومة الفرنسية إن الخطة التي تهدف في المقام الأول إلى مواقف السيارات على الطرق السريعة والطرق الرئيسية ، يمكن أن تولد ما يصل إلى 11 جيجاوات - أي ما يعادل 10 مفاعلات نووية.