شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا يحقق الرحلة الـ36 على سطح كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح هليكوبتر ناسا Ingenuity التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كيلوجرام) في رحلتها الجوية السادسة والثلاثين على كوكب المريخ، حيث بقيت عالياً لمدة 60.5 ثانية في رحلة غطت 361 قدمًا (110 مترًا) من المسافة الأفقية.

وفقًا لما ذكره موقع "Space"، جاءت هذه الرحلة بعد أسبوع واحد فقط من تسجيل طائرة Ingenuity رقماً قياسياً جديداً للارتفاع، حيث ارتفعت 46 قدمًا (14 مترًا) فوق أرضية حفرة جيزيرو للمريخ في 3 ديسمبر، وفقًا لسجل رحلات البعثة.

هبط الهليكوبتر مع المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا في فبراير 2021، المكلفة بإثبات إمكانية التحليق بالطاقة على المريخ على الرغم من الغلاف الجوي الرقيق للكوكب.

حقق الهليكوبتر هذا الهدف الأساسي خلال حملة من خمس رحلات في ربيع عام 2021، ثم تحول نجاحها إلى مهمة موسعة تدفع خلالها حدود رحلة الكوكب الأحمر وتعمل ككشافة للمثابرة.

كما أنه في غضون ذلك، تبحث المركبة الجوالة عن علامات على حياة المريخ القديمة وتجمع عشرات العينات، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستتم إعادة مادة المريخ هذه إلى الأرض من خلال حملة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، ربما في وقت مبكر من عام 2033.

كما أنه وفقًا لسجل طيران Ingenuity، قطعت الطائرة العمودية ما مجموعه 24633 قدمًا (7517 مترًا) عبر طلعاتها الستة والثلاثين، وبقيت في الجو لمدة 61 دقيقة تقريبًا.