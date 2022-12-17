شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تنتقد تويتر بشدة لتعليق حسابات الصحفيين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن تعليق منصة تويتر لبعض الصحفيين يمثل إشكالية، حيث علق موقع تويتر حسابات العديد من الصحفيين الذين كتبوا عن المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، ومن بين الصحفيين مراسلين من منافذ إخبارية بارزة بما في ذلك سي إن إن وواشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، جاء التعليق بعد حظره لحساب يديره طالب جامعي يتتبع طائرت إيلون ماسك الخاصة ويشارك "موقعه المباشر"، والذي يتعارض مع سياسة الخصوصية المحدثة حديثًا على تويتر.

كما أنه من خلال مشاركة لقطات من بعض حسابات الصحفي الموقوفة، غرد حساب وزارة الخارجية الألمانية على تويتر: "اعتبارًا من اليوم، لم يعد بإمكان هؤلاء الصحفيين متابعتنا أو التعليق علينا أو انتقادنا.. لذا لدينا مشكلة مع تويتر"، مضيفة أن الصحافة الحرة "يجب ألا يتم إيقافها حسب الرغبة".

قال ولفجانج بوشنر، نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة في البلاد، في تغريدة منفصلة: "الإغلاق التعسفي لحسابات الصحفيين أمر غير مقبول.. إذا استمر هذا التطور، سأترك هذه المنصة".

وحذر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك من عقوبات تويتر المحتملة، بعد ما وصفه بـ"الإيقاف التعسفي للصحفيين" على المنصة.

وقالت المسؤولة فيرا جوروفا، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية، إن التعليق كان "مقلقًا"، وإن هناك "خطوطًا حمراء".