شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا تلتقط صورة مذهلة لقمر المشتري آيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة مذهلة لقمر المشتري Io ، تظهر بحيرات الحمم النارية المتوهجة على سطحه.

التقطت الصورة في يوليو الماضي، لكن ناسا نشرتها هذا الأسبوع، بواسطة مصور Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) التابع لمركبة جونو الفضائية، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

يُظهر العديد من براكين آيو كأضواء ساطعة ، وبعضها ينفجر من نوافير الحمم البركانية على ارتفاع عشرات الأميال.

قالت وكالة ناسا، إن جونو التقط مجموعة أخرى من صور Io تُنطق الخميس (15 ديسمبر)، والتي سيتم إصدارها قريبًا.



صورة ملونة لآيو مأخ



الصورة الجديدة

وصل جونو إلى كوكب المشتري في عام 2016 بعد القيام برحلة مدتها خمس سنوات، وسيستمر في التحليق بالقرب من الكوكب وأقماره حتى عام 2025.

المركبة الفضائية الآن في السنة الثانية من مهمتها الموسعة للتحقيق في الجزء الداخلي من كوكب المشتري.

كان من المخطط أن تنتهي في فبراير 2018 بعد الانتهاء من 37 مدارًا لكوكب المشتري، ولكن تم تكليفه حتى عام 2025 للقيام بمدارات 42 أخرى.

قال سكوت بولتون الباحث الرئيسي في جونو من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "الفريق متحمس حقًا لأن تشمل مهمة جونو الموسعة دراسة أقمار المشتري".

صُممت مستشعرات Juno لدراسة المشتري، لكننا سعداء بمدى قدرتها على أداء واجب مزدوج من خلال مراقبة أقمار المشتري.

تم التقاط صورة سطح Io المغطى بالبركان بالأشعة تحت الحمراء بواسطة JIRAM بينما كان جونو يطير على مسافة حوالي 50000 ميل (80،000 كم) في 5 يوليو 2022.

تشير النقاط الأكثر سطوعًا في الصورة - والتي تشبه مجموعة من أضواء عيد الميلاد - إلى أعلى درجات الحرارة.

وصفت ناسا آيو بأنه "أكثر مكان بركاني في النظام الشمسي"، حيث تندلع مئات البراكين من نوافير من الحمم البركانية.

يحتوي القمر أيضًا على بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة - وهي خلائط منصهرة يغلب عليها الأكسجين والسيليكون - على سطحه.

في اللقطة الجديدة، يظهر Io باللون الأحمر بسبب ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي تم التقاطه بواسطة JIRAM ، لكن أفضل تقريب لما سيبدو عليه بالعين البشرية يظهر كرة أرضية يغلب عليها اللون الأصفر ، تتخللها عيوب خضراء وسوداء.