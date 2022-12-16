شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطلق ميزة تساعد المستخدمين المخترقين على استعادة الوصول لحساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إنستجرام المزيد من أدوات الأمن والسلامة ويتضمن ذلك مركزًا يمكن الأشخاص من الإبلاغ عن مشكلات الوصول إلى الحساب التى يواجهونها وحلها، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل كبير للمستخدمين المخترقين الذين يكافحون من أجل استعادة الوصول إلى حساباتهم، وفقا لتقرير إنجادجيت.

وإذا لم تتمكن من تسجيل الدخول ، يمكنك القيام بذلك وهو زيارة المركز على موقع Instagram، وسيسألك Instagram عما إذا كانت المشكلة تتعلق بحساب مخترق أو كلمة مرور منسية أو انتحال شخصية أو فقدان طريقة مصادقة ثنائية أو حساب معطل، وبمجرد تحديد المشكلة يمكنك اتباع سلسلة من الخطوات لمساعدتك في الوصول إلى حسابك مرة أخرى.

وإحدى الطرق التي يمكنك استخدامها للتحقق من حسابك هي في الواقع ملكك وهي أن تطلب من الآخرين تأكيد هويتك، وإذا تم قفل حسابك فيمكنك الحصول على صديقين على Instagram للتحقق من هويتك.

وبدأ Instagram في اختبار هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام وهي الآن متاحة للجميع، وسيكون أمام أصدقائك 24 ساعة للرد على الطلب، و إذا فعلوا ذلك فسيتيح لك Instagram إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

وفى الوقت نفسه، يقول Instagram إنه يستخدم المزيد من الإجراءات لمنع اختراق الحساب في المقام الأول، وتقوم الخدمة بإزالة الحسابات التي تعتبرها أنظمتها ضارة ، مثل تلك التي تنتحل شخصية الآخرين.

ويتضمن الاختبار الجديد إرسال تحذير إليك "إذا طلب أحد الحسابات التي نشك في انتحال هوية شخص ما متابعتك، وفي الأشهر المقبلة سيبدأ Instagram في إرسال تحذيرات إلى أولئك الذين يحصلون على DM من حساب قد ينتحل شخصية شركة.

وعلاوة على كل ذلك ، ستبدأ في رؤية الشارة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها في أماكن أكثر إلى جانب الملفات الشخصية ، وسترى الآن الشارة على Stories و DMs، كما ستظهر الشارة في الخلاصة قريبًا أيضًا، ويقول Instagram إن هذا سيساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كان الحساب الذي يتفاعلون معه هو الصفقة الحقيقية.