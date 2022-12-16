أفضل 9 تطبيقات لـ منع المواقع الإباحية

أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية..في هذه الأيام ومنذ العديد من السنوات..الإباحية تعد أحد المشاكل الخطيرة التي يواجهها كثيرين، فبمجرد أن يشاهد طفلك أو أحد أولادك المراهقين أحد هذه المقاطع..إذا لم تكن هناك مراقبة أبوية! سيصل الأمر إلى أن يتم إدمانها، وهذا ما نسعى لئلّا يحدث من خلال هذا المقال، والذي نتحدث فيه عن أفضل 9 تطبيقات لحجب ومنع المواقع الإباحية عن منزلك، بل والتحكم في استخدامهم للهاتف ومراقبة استخدامهم أيضًا، وهذا ما يجب فعله من خلال كل أب وأم، كل من له أطفال وأولاد مسؤولين منه بشكلٍ عام..تابع المقال لتتعرف على أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لمنع المواقع الإباحية عن منزلك..تابع لتتعرف على المزيد.

جدول المحتويات

OpenDNS

OpenDNS هو أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية، والذي سنبدأ به في قائمتنا في هذا المقال، Open DNS هو تطبيق قوي في إمكانية منع المحتوى الإباحي والذي لم تقتصر مهمته على هذا وحسب، بل هناك إمكانية منع المحتوى العنيف؛ الذي لا تريد لأولادك أن يتعلمون منه العنف فلا يضرون بعضهم أو غيرهم، ومنع الألفاظ السيئة؛ والتي لن تود أن تتوارد في أذهان أطفالك وتخرج من ألسنتهم، ومنع المحتوى الذي يحتوي على التنمر، والصور المزعجة التي قد تحتوي على دماء أو جثث، وإمكانية منع المحتوى الغير صحيح سياسيًا أو دينيًا فلا يتعلمون ما لا يجب أن يتعلمونه! لذلك اعتبرنا Open DNS أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية.

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السعر: Free

BlockSite

تطبيق BlockSiteهو أحد التطبيقات التي تُمكنك من منع المواقع الإباحية من منزلك، يعد أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية لما يتسم به من بساطة في الإستخدام، وقوة في تأدية مهمته (منع المواقع الإباحية)، يمتاز بسهولة ضبطه مع أي تطبيق يمكن التصفح منه على هاتفك، وأنه يعمل على منع المواقع الإباحية من أي متصفح أيضًا، ويعمل على كلٍ من بيانات الهاتف والواي فاي وهذه أحد أهم مميزاته بالإضافة إلى أنه يعمل حتى مع تطبيقات الـ VPN، لذا يعد أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية.

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السعر: Free

PornAway

تطبيق PornAway هو أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية، تم إطلاق هذا التطبيق ليكون أداة قوية وفعّالة لغرض منع المواقع الإباحية، وأتى تطبيق PornAway بحظر محتوى البالغين بصفة عامة، وأيًا ما تم تصنيفه للبالغين فلا يجب على الصغار رؤيته أو لا يجب رؤيته بشكلٍ عام، ولكن ما يجدر ذكره هو أن تطبيق PornAway يعمل بكفاءته في حال كان هاتفك مروّتًا، ولكن ما يميزه أن مجاني، ويعمل على جميع التطبيقات باختلافها، كما أنه يقوم بحجب وحظر أي محتوى يحتوي على إباحية..ولذلك يعد أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية.

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Focusme

يعد تطبيق Focus me أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لمنع المواقع الإباحية، ويعد اكثرها تميّزًا، حيث يُمكنك من منع المواقع الإباحية ولكنه لم يكتفي بذلك! حيث ما يميزه هو كثرة الخيارات التي تتوفر به، فيمكنك حجب موقع معين من أن تتم زيارته، أو حجب شبكة واي فاي معينة لا تود أن يتم الإتصال بالإنترنت من خلالها، أو يمكنك تقييد عدد مرات فتح موقع ما لا تود أن يتم فتحه أكثر من العدد المرات التي حددتها، وبذلك يمكنك أن تعتبره أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية نظرًا لما به من خيارات، وبذات الوقت تطبيق بسيط ولا توجد به أي تعقيدات.

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السعر: Free

Norton Family parental control

يعد تطبيق Norton Family أحد تطبيقات عائلة Norton المميزة، التي أظهرت جدارتها في مجال الحماية من الفيروسات! وهنا تطبيق Norton Family Parental control للرقابة الأبوية، يُمكنك من منع المواقع الإباحية فلا يتم فتحها من قبل الأطفال أو حتى المراهقين، كما أنه يقدم هذه الخاصية بكفاءة! وهذا هو المتوقع من سلسلة تطبيقات نورتون بشكلٍ عام، وإضافة إلى أنه يقوم بمنع المواقع الإباحية فإنه يحتوي على سجلات، تلك السجلات يتم عليها حفظ كل ماتمت زيارته أو محاولة زيارته وذلك لترى ما إذا تم البحث عن إحدى تلك المواقع أم لا، ولذلك قمنا بتصنيفه ضمن أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية.

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السعر: Free

Kids Place

Kids Place هو أحد التطبيقات المميزة التي أمكننا اقتراحها لك في هذه القائمة..لأفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية، يُمكنك هذا التطبيق من منع المواقع الإباحية كي لا تتم مشاهدتها أو زيارتها من قبل أحد المستخدمين وخاصة أطفالك، ويقدم خدمته تلك بشكلٍ جيد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يُمكنك من حجب المكالمات الواردة لاطفالك في حال لم ترد أن يبقوا على اتصال مع أي أحد دون دراية منك، كما يمكن تقييد الإستخدام اليومي للهاتف! وتلك الخيارات هي ما تجعله أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية التي نقترحها لك.

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السعر: Free

SecureTeen Parental Control

تطبيق SecureTeen Parental Control يعد أحد أفضل التطبيقات التي تساعدك في عملية منع المواقع الإباحية ومراقبة استخدام أطفالك أو أولادك أو إخوتك الأصغر، فمهما كان من تود مراقبة استخدامه والحرص على أن يتخطى حدود المسموح..تطبيق Secure Teen يعد أحد أفضل التطبيقات لذل، حيث يمكنك من مراقبة الهواتف الخاصة بمن هم في مسؤوليتك، مع إمكانية تخصيص مواقع معينة للوصول إليها فلا يتم زيارة أي تطبيقٍ غيرها، وإمكانية منع المواقع الإباحية!، إضافة إلى ذلك فإنه يمكنك أن تقوم بتقييد وقت استخدام الجهاز الذكي الخاص بأولادك، مع مراقبة جميع الرسائل التي يتم استلامها وإرسالها، وإمكانية تتبع الأماكن التي تتم زيارتها! مع وجود سجل لحفظ ما يتم البحث عنه عليه لترى ما الذي حاول أطفالك زيارته، وإضافة إلى كل ذلك فتطبيق SecureTeen يُمكنك من مراقبة نشاط طفلك على الـ Facebook لترى أي نشاط مشكوك فيه، مع مراقبة تطبيق الإنستجرام أيضًا، وكل ذلك ما يجعله أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية في قائمتنا.

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السعر: Free

BlockerX

تطبيق BlockerX هو أحد أفضل تطبيقات منع المواقع الإباحية التي يمكننا اقتراحها، والذي يمتاز بتقديمه تلك الخدمة بشكلٍ قويّ وفعّال، حيث أنه ما يميز التطبيق هو وجود العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لهدف حظر الموقع الإباحي الذي تود حظره، بل وإمكانية حظر النوافذ المنبثقة التي يعد محتواهًا إباحيًا، كما يُمكنك من البحث الآمن عبر محرك بحث جوجل، كما أنه يقوم بلفترة الصور ومقاطع الفيديو الغير ملائمة بخصوص المشاهدة على يوتيوب، كما أنه يُمكنك من حظر الكلمات التي قد تدل على الإباحية..والذي يزيد من فرص حجب مواقع إباحية أكثر عن أطفالك وأهل بيتك بصفة عامة..وهذا ما يجعله أحد أفضل تطبيقات حجب المواقع الإباحية!

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السعر: Free

Google Family Link

على غرار تطبيق Norton فقامت جوجل بإطلاق تطبيق Google Family link، وهو أحد أفضل تطبيقات جوجل، وأحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها في منع المحتوى الإباحي وحجبه عن أطفالك، بل وأنه يُمكنك من التحكم في صلاحية الوصول إلى التطبيقات، فيمكنك تحديد أي التطبيقات التي يمكن الوصول إليها، وما مدة الوصول إلى التطبيقات المسموح بها؛ أي مدة استخدامها، فيعد تطبيق Google Family Link أحد أفضل وأقوى التطبيقات التي يمكنك استخدامها في حجب المواقع الإباحية..وبالأحرى علينا القول منع الوصول إلى التطبيقات التي يمكن من خلالها زيارة المواقع الإباحية!

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السعر: Free