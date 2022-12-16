شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سياسة جديدة تحظر مشاركة المواقع على "تويتر" بعد تعقب طائرة إيلون ماسك الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة تويتر سياسة جديدة تحظر على المستخدمين مشاركة المواقع الحية للآخرين على المنصة بعد ساعات فقط من تعليق إيلون ماسك لحساب "ElonJet" الذى كان يتعقب طائرته الخاصة، وحظر ماسك الحساب الذي أنشأه جاك سويني البالغ من العمر 20 عامًا، بينما أشار إلى أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد الرجل في فلوريدا، وبعد ساعات، نشر موقع تويتر تغريدات حول تحديث لسياسة المعلومات الخاصة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر Twitter Safety، أن مشاركة الموقع المباشر للفرد تزيد من خطر التعرض للأذى الجسدي، وستتم إزالة جميع التغريدات المماثلة وتعليق حساب المنشئ.

كان ماسك قد تعهد سابقًا بالحفاظ على حساب سويني بعد استحواذه على شركة التكنولوجيا العملاقة البالغة 44 مليار دولار، لكنه غير رأيه.

وكان سويني انشأ ElonJet في عام 2020، والذي استخدم بيانات السفر الجوي العام لرسم خرائط لرحلات طائرة ماسك الخاصة، معتقدًا أنه سيكون من المثير تتبع كيفية إدارة ماسك لإمبراطوريته التجارية.

قال سويني في يناير الماضي، إنه كان يأمل أيضًا في جذب انتباه ماسك وتأمين تدريب داخلي في Telsa أو SpaceX، وفي الشهر نفسه، عرض الملياردير على سويني 5000 دولار لإزالة تتبع بوت على تويتر.

ولكن مع عدم إحراز تقدم من سويني، اتخذ ماسك قرارًا تنفيذيًا بحظر الحساب، وليس من الواضح ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتخذه ماسك ضد سويني بسبب حساب نشر بث حى لمعلومات الرحلة الخاصة به.

وقال سويني في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس: "لقد قال إن هذه حرية التعبير وهو يفعل العكس".

تحظر السياسة الجديدة على المستخدمين مشاركة "عنوان المنزل أو معلومات الموقع الفعلي للفرد، بما في ذلك عناوين الشوارع أو إحداثيات GPS أو معلومات التعريف الأخرى المتعلقة بالمواقع التي تعتبر خاصة."

أضاف تويتر عناصر أخرى مثل مستندات الهوية أو بطاقات الهوية الصادرة عن جهة حكومية أو الضمان الاجتماعي أو أرقام الهوية الوطنية الأخرى، كما سيؤدي نشر وسائط خاصة بالأفراد إلى تعليق الحساب.