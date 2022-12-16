شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوقف حسابات الصحفيين الذين يغطون الشبكة وأخبار إيلون ماسك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تويتر حسابات العديد من الصحفيين الليلة وأصبحوا غير قادرين على الوصول إليها ، ووفقًا لمراسل NBC News الكبير بن كولينز قال أن السبب هو قيامهم بتغطية الشبكة الاجتماعية وإيلون ماسك الذى وصف نفسه ذات مرة بأنه "مطلق حرية التعبير على عكس الواقع، وفقا لتقرير engadget.

وأدرج كولينز حسابات الصحفيين الموقوفة على Twitter والتى جاءت كالتالي:

الصحفى Donie O'Sullivan من CNN الذي تضمنت تغريداته الأخيرة مقابلته مع Jack Sweeney ، الطالب الجامعي الذي يدير حساب ElonJet وهو المراهق الذى تتبع طائرة ماسك الخاصة وأسرته ونقل تحركاتها على الموقع.

كما فقد درو هارويل من صحيفة واشنطن بوست حسابه بعد تغريدة حول كيفية قيام Twitter بتعليق Mastodon وهى الشبكة الاجتماعية المنافسة لها التي اكتسبت شعبية منذ تولي ماسك ، وبعد أن نشر رابطًا للحساب الذى تعقب طائرة ماسك الخاصة.

كما فقد Ryan Mac من New York Times الوصول إلى حسابه أيضا بعد التحدث عن تغييرات سياسة Sweeney وتويتر بعد تعليقه برمز @ ElonJet، ووجد مات بيندر من Mashable نفسه موقوفًا أيضًا بعد إعادة تغريد منشور يشكك في ادعاء ماسك أنه هو وابنه قد تبعهما "مطارد مجنون" وهو ايلون جيت.

والتالى فى القائمة هو Micah Flee من The Intercept الذى غرد مؤخرًا: "هناك المزيد من الرقابة التعسفية على Twitter منذ أن تولىelonmusk المسؤولية.

كما تم إيقاف المعلق الرياضى والسياسى كيث أولبرمان حيث تضمنت تغريداته الأخيرة أيضًا انتقادات لإعلان ماسك أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد تغييرات سياسة سويني وتويتر بعد تعليق حادثة مطاردة ماسك.

ونشر آرون روبار ، الصحفي المستقل الذي تم إيقافه أيضًا ، ردًا على Substack قال إنه غرد أن "حسابElonJet الذي تم تعليقه من Twitter لا يزال نشطًا على Facebook مع وضع رابط إلى صفحة Facebook".

وكما نرى ، تحدثت معظم الحسابات المحظورة عن Sweeney أو ربطت بـElonJet بطريقة ما قبل تعليق الحساب بشكل دائم ، وهو الطالب الذى كان يتتبع رحلات طائرة ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور، كما تم تم تعليق الحسابات الأخرى التي تتعقب طائرات الوكالات الحكومية والأفراد البارزين أيضًا.

وأعلن ماسك تغييرًا في سياسة تويتر بعد تعليق الحساب الذي يحظر الاستقصاء عن معلومات الموقع في الوقت الفعلي، كما قال إنه يتخذ إجراءات قانونية ضد سوينى والمنظمات "التى دعمت الإضرار بأسرته".

وقام ماسك بالرد على مستخدم وقال أن الحسابات المعلقة مرتبطة بـElonJet الذى تتبع طائرته الخاصة مع أسرته ، وتم إقلاعهم من الموقع بسبب قواعده الجديدة doxxing، كما قال في تغريدة منفصلة إن انتقادى لشخصى طوال اليوم لا بأس به تمامًا ولكن الاستقصاء عن موقعى فى طائرتى الخاصة وتعريض عائلته للخطر ليس كذلك".

من الجدير بالذكر، يرجع حساب إيلون جيت (Elonjet) على تويتر إلى شاب جامعى يُدعى جاك سويني، يبلغ من العمر 19 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كان يتتبع خطوط سير طائرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخاصة، ويعرض المعلومات عبر حساب على تويتر باسم "Elonjet" أى الطائرة الخاصة بإيلون.