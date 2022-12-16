شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحرض تيك توك على العنف؟.. دراسة تتوصل لنتائج "مقلقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة حديثة إلى أن "تيك توك" يقترح محتوى العنف وإيذاء النفس لحسابات المراهقين الجدد، بعد دقائق قليلة من ولوجهم تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن بحثا أجراه مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا، أظهر أن خوارزمية توصيات الفيديو على تيك توك تقترح "فيديوهات العنف والانتحار واضطراب الأكل" بعد دقائق قليلة من فتح المراهق حسابا جديدا.

وأوضحت أن المراهق غالبا ما يصادف هذا النوع من الفيديوهات في غضون دقيقتين إلى 8 دقائق.

وتابعت: "الحسابات الضعيفة تُعرَض عليها هذا النوع من الفيديوهات بمعدل ثلاثة أضعاف أعلى مقارنة مع الحسابات الكبيرة، كما هي عرضة أيضا لمحتويات التطرف

هذه النتائج أكدها تحقيق آخر أجراه خبراء "سكاي نيوز"، مبرزين أن "المحتوى الضار" يجري اقتراحه من تيك توك رغم عدم البحث عليه بشكل صريح.

وتعليقا على الدراسة، قالت الجمعية البريطانية لاضطرابات الأكل إن النتائج "مقلقة للغاية"، داعية تيك توك إلى " اتخاذ "إجراءات عاجلة لحماية المستخدمين المعرضين للخطر".

من جهته، يقول تطبيق تيك توك إن الفيديوهات المقترحة على كل مستخدم تستند إلى عدد من العوامل، مثل إبداءات الإعجاب بالفيديوهات والمتابعات والمشاركات ولغة الهاتف..

وأضاف أن النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة "لا تعكس السلوك أو تجارب المشاهدة الحقيقية لأشخاص حقيقيين".