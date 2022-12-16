شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تستخدم Apple Music Sing لسماع الأغانى على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نظام التشغيل iOS 16.2 لجهاز آيفون، جلبت آبل وضعًا على غرار الكاريوكي لـ آبل ميوزيك، أطلق عليه اسم "Apple Music Sing". يستفيد وضع الكاريوكي الجديد في آبل ميوزيك من كلمات الأغاني في الوقت الفعلي ويضيف القدرة على ضبط الأصوات، حتى تتمكن من الاستمتاع بالغناء أكثر من ذي قبل.

يمكن تعديل كلمات الرسوم المتحركة في الوقت الفعلي مع غناء، مما يسمح للفرد بأخذ زمام المبادرة والغناء على الفنانين الأصليين.

ويتم تحريك الخطوط بشكل مستقل عن الأغاني الرئيسية، مما يسهل على المستخدمين متابعة الأغنية.

وبالنسبة للمقاطع الصوتية مع العديد من المطربين، تظهر الأصوات على جوانب متقابلة من الشاشة، مما يسمح للعديد من الأشخاص بالانضمام إلى جلسات الغناء.

ومع نظام التشغيل iOS 16.2 لجهاز آيفون، جلبت آبل وضعًا على غرار الكاريوكي لـ آبل ميوزيك، أطلق عليه اسم "Apple Music Sing".

يستفيد وضع الكاريوكي الجديد في آبل ميوزيك من كلمات الأغاني في الوقت الفعلي ويضيف القدرة على ضبط الأصوات، حتى تتمكن من الاستمتاع بالغناء أكثر من ذي قبل.

يمكن تعديل كلمات الرسوم المتحركة في الوقت الفعلي مع غناء، مما يسمح للفرد بأخذ زمام المبادرة والغناء على الفنانين الأصليين.

يتم تحريك الخطوط بشكل مستقل عن الأغاني الرئيسية، مما يسهل على المستخدمين متابعة الأغنية.

بالنسبة للمقاطع الصوتية مع العديد من المطربين، تظهر الأصوات على جوانب متقابلة من الشاشة، مما يسمح للعديد من الأشخاص بالانضمام إلى جلسات الغناء.





كيفية استخدام أبل ميوزيك سينج على iPhone أو iPad

أولاً تحتاج إلى تحديث آيفون أو آيباد إلى iOS 16.2 أو iPadOS 16.2. للتحديث إلى iOS 16.2 أو iPadOS 16.2 ، افتح الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد، وانتقل إلى عام، ثم تحديث البرنامج. سترى التحديث متاحًا قم بتنزيله وتثبيته.

بمجرد التثبيت اتبع الخطوات التالية لاستخدام Apple Music Sing.

افتح تطبيق آبل ميوزيك على جهاز آيفون أو آيباد.

ابحث عن الأغنية التي تريد غنائها، أو سيكون هناك فئة "غناء" في صفحة البحث ، أو يمكنك أيضًا البحث عن "Apple Music Sing" ، وسيعرض لك التطبيق قائمتي تشغيل مع دعم وضع الكاريوكي - "Sing-Along Essentials" و "Sing the Hits".

قم بتشغيل الأغنية ثم افتح Now Playing، ثم اضغط على زر الأغاني في الأسفل.

سترى زر الغناء (الميكروفون والنجوم) على الجانب الأيمن اضغط عليه.

يمكنك تشغيل Apple Music Sing ، وكذلك ضبط مستوى الصوت؛ لذلك المس باستمرار زر الغناء واسحب شريط التمرير لأعلى ولأسفل لزيادة أو تقليل حجم الأصوات.

لإيقاف تشغيل Apple Music Sing، اضغط على زر Sing مرة أخرى.