شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام "Notes" ميزة انستجرام الجديدة لترك رسائل قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك بعد إطلاق ميزة الملاحظات الجديدة "Notes" على انستجرام، تبنى طريقة أخرى لكتابة أفكارك، فهذه الملاحظات عبارة عن رسائل قصيرة (حتى 60 حرفًا) تستمر لمدة 24 ساعة، وتبقى مثبتة في أعلى قوائم الرسائل المباشرة المتبادلة، وعند الضغط على ملاحظة شخص ما والرد عليها، ستفتح على الفور محادثة رسائل مباشرة مع هذا المستخدم. كيف تستخدم ميزة انستجرام الجديدة؟ كيف تستخدم ميزة انستجرام الجديدة؟ وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تتم كتابة الملاحظات والاحتفاظ بها في قائمة الرسائل المباشرة DM الخاصة بك، وهي نفس الصفحة التي تستخدمها لإرسال رسائل خاصة إلى الأشخاص.

1. افتح التطبيق واضغط على شعار ماسنجر في الزاوية العلوية اليمنى من خلاصتك لفتح صفحة المراسلة المباشرة الخاصة بك.

2. سترى سلسلة من المساحات في الجزء العلوي من صفحة الرسائل المباشرة، كل واحدة تمثل إحدى فقاعاتك المشتركة التي نشرت ملاحظة، اضغط على الشكل الذى يحتوي على صورة ملفك الشخصي.

3. اكتب ملاحظتك واختر من يمكنه رؤيتها: المشتركون (المستخدمون الذين تتابعهم، ويتابعونك مرة أخرى)، أو قائمة الأصدقاء المقربين.

4. عندما تكون مستعدًا للنشر، اضغط على "مشاركة" أعلى اليسار.

سيؤدي هذا إلى نشر ملاحظتك، والسماح لجميع المشتركين أو الأصدقاء المقربين برؤيتها لمدة تصل إلى 24 ساعة.

يمكنك نشر ملاحظة أخرى، أو حذف الملاحظة التي نشرتها بالفعل، بالضغط فوق المساحة التي تحتوي على صورتك مرة أخرى، وأي ملاحظة جديدة ستحل محل القديمة.