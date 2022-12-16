شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على صاحب أكبر مجموعة من ألعاب الفيديو.. 24268 لعبة بقيمة 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أنطونيو روميرو مونتيرو، 45 عامًا، من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، رقم قياسي جديدة بموسوعة جينيس لأكبر مجموعة من ألعاب الفيديو، حيث جمع اللاعب الشغوف، الذي بدأت مجموعته في عام 1987 عندما كان عمره 10 سنوات فقط، 24268 لعبة فيديو ضخمة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنها أكبر مجموعة من ألعاب الفيديو في العالم، وتبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار (1.69 مليون جنيه إسترليني)، لكن المالك يصر على أنه لم ينته ويخطط لاستكمال رحلته في تجميع المزيد من الألعاب

ويحمل مونتيرو الآن الرقم القياسي لأكبر مجموعة من عناصر Xbox، وأكبر مجموعة من عناصر Sega، وأكبر مجموعة من عناصر Nintendo، وأكبر مجموعة من عناصر PlayStation وأكبر مجموعة من ألعاب الفيديو بشكل عام.

كما أنه منذ شرائه أول لعبة Sega Genesis منذ أكثر من 30 عامًا، توسعت مجموعته المزدهرة لملء غرفة كاملة، مرتبة بدقة حسب النظام ثم حسب الترتيب الأبجدي.

وتتضمن المجموعة مجموعة كبيرة من الألعاب ولكن أيضًا مجموعة من الملحقات التي تناسب مجموعة متنوعة من وحدات التحكم.

عندما اكتشف أنه حقق خمسة أرقام قياسية عالمية، قفز مونتيرو فرحًا خلال اجتماع عمل، وقال: "ركزت مجموعتي في الأصل على شراء وإعادة شراء بعض الألعاب التي لعبتها في شبابي".

وأضاف "أرى ألعاب الفيديو كشكل من أشكال الفن، حيث يتخطى الإبداع ورواية القصص إلى إمكانيات لا حدود لها، ويوفر كل جيل من أنظمة ألعاب الفيديو إمكانات إضافية لتحقيق الإبداع ومشاركة قصص وتحديات وتجارب لا حدود لها".

تضم قائمة اللاعب كل شيء بدءًا من وحدات تحكم ألعاب Nintendo الأولى إلى أحدث إصدارات ألعاب الفيديو، ولكن مع العدد الهائل من الألعاب، لم تتح لمونتيرو فرصة لعبها جميعًا.

وبدأت مجموعته بحبه لممارسة ألعاب الفيديو ولكن سرعان ما استحوذ جمع الألعاب والملحقات على هوايته الرئيسية، وتعد لعبة مونتيرو المفضلة هي Super Nintendo ، Super Castlevania IV، وأوضح: "لدي بعض ذكريات طفولتي العزيزة جدًا عن لعب لعبة Castlevania".

قد يكون من السهل جدًا اختفاء الألعاب بمجموعة بحجم مونتيرو، لكن نظام الجرد المزدوج الخاص به ساعده على تتبع كل لعبة، فإنه يستخدم تطبيقًا يصنف كل لعبة بحوزته ويستخدم قاعدة بيانات مخصصة لمقارنة الألعاب التي يمتلكها واللعبة التي لا يزال يفتقدها لإكمال مجموعته.