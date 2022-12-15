شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تؤخر إطلاق قمر ناسا لمراقبة المياه ليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت سبيس إكس إطلاق قمر ناسا لمراقبة المياه حتى غداً الجمعة (16 ديسمبر) لإتاحة مزيد من الوقت للتحقيق في مشكلة تتعلق بصاروخها فالكون 9.

وكان من المقرر أن ينطلق القمر الصناعي الخاص بالمياه السطحية والمحيطات (SWOT) على قمة فالكون 9 اليوم الخميس (15 ديسمبر، ولكن SpaceX تستهدف الآن إطلاقًا يوم الجمعة.

وكتب مسئولو ناسا في بيان صحفي: "بعد أن انطلق صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس بشكل عمودي على المنصة في مجمع الإطلاق الفضائي 4 إيست (SLC-4E) في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، حددت الفرق الرطوبة في محركي ميرلين في المرحلة الأولى من معزز الصاروخ.

ومن المحتمل أن تكون الرطوبة المكتشفة في المحركين عبارة عن ماء، بالنظر إلى أن عاصفة هزت منطقة فاندنبرغ قبل أيام قليلة، إذا كان الأمر كذلك، فإن غداً الجمعة هو هدف إطلاق واقعي.

وقالت جوليانا شيمان، مديرة بعثات الأقمار الصناعية المدنية في سبيس إكس، خلال مؤتمر صحفي قبل الافتتاح: "من المحتمل، إذا كان شيئًا آخر غير الماء، فسنحتاج إلى التوقف عن الإطلاق وإزالة تلك المحركات واستبدالها لضمان إطلاقنا بشكل موثوق".

ويتم تشغيل Falcon 9 بواسطة تسعة محركات Merlin في مرحلتها الأولى (ومن هنا جاء اسم الصاروخ)، حيث تتميز المرحلة العليا للصاروخ المكون من مرحلتين بصاروخ Merlin واحد، وتم تحسينه للاستخدام في الفضاء.

SWOT هو جهد مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، مع مساهمات من وكالات الفضاء الكندية والمملكة المتحدة، بمجرد التحليق سيقيس القمر الصناعي مستويات المياه في البحيرات والأنهار والمحيطات حول العالم بدقة غير مسبوقة.

وقال أعضاء فريق البعثة إن بيانات المهمة ستمنح العلماء فهمًا أفضل للممرات المائية في العالم وكيف تتأثر بتغير المناخ، من بين تطبيقات أخرى.

كما يستهدف Rocket Lab يوم الجمعة إطلاقه لأول مرة على الإطلاق من الأراضي الأمريكية، في هذه المهمة، سيتم إطلاق معزز إلكتروني مع ثلاثة أقمار صناعية لمراقبة الراديو من طراز HawkEye 360 من مرفق الطيران Wallops التابع لناسا في ولاية فرجينيا.