شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تتهم شركة آبل ومايكروسوفت بعدم القيام بما يكفي لوقف استغلال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت جهة تنظيمية أسترالية، آبل ومايكروسوفت بعدم القيام بما يكفي لوقف محتوى استغلال الأطفال على منصاتهم، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال مفوض السلامة الإلكترونية، وهو مكتب تم إنشاؤه لحماية مستخدمي الإنترنت، إنه بعد إرسال طلبات قانونية للحصول على معلومات إلى بعض أكبر شركات الإنترنت في العالم، أظهرت الردود أن آبل ومايكروسوفت لم تفحصا بشكل استباقي عن مواد إساءة معاملة الأطفال في خدمات التخزين الخاصة بهم و iCloud و OneDrive.

وأكدت الشركتان أيضًا أنهما لم تستخدما أي تقنية للكشف عن البث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال على خدمات الفيديو Skype و Microsoft Teams المملوكة لشركة Microsoft و FaceTime المملوكة لشركة Apple، حسبما قال المفوض في تقرير نُشر يوم الخميس.

قال متحدث باسم Microsoft،: إن الشركة ملتزمة بمكافحة انتشار مواد الإساءة، ولكن مع استمرار تطور التهديدات لسلامة الأطفال، تصبح الجهات الفاعلة السيئة أكثر تعقيدًا في تكتيكاتها، ونواصل تحدي أنفسنا لتكييف استجابتنا".

يؤكد الكشف عن وجود ثغرات في تدابير حماية الطفل في بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مما يزيد الضغط العام عليهم لبذل المزيد، كما تلقت Meta، التي تمتلك Facebook و Instagram و WhatsApp، ومالك Snapchat Snap أيضًا طلبات للحصول على معلومات.

وقالت المفوضة جولي إنمان جرانت في بيان، إن الردود بشكل عام كانت "مقلقة" وأثارت مخاوف من "الاستخدام غير الكافي وغير المتسق بوضوح للتكنولوجيا المتاحة على نطاق واسع للكشف عن مواد الاعتداء على الأطفال والعناية بهم".

ولا تحاول Microsoft و Apple "الكشف بشكل استباقي عن مواد إساءة معاملة الأطفال المؤكدة مسبقًا" على خدمات التخزين الخاصة بهم، على الرغم من استخدام وكالات إنفاذ القانون أحد منتجات الكشف التي طورتها Microsoft.

وأضافت إنمان جرانت، إن إعلان شركة آبل قبل أسبوع أنها ستتوقف عن فحص حسابات iCloud بحثًا عن إساءة معاملة الأطفال، بعد ضغوط من المدافعين عن الخصوصية، كان "خطوة كبيرة إلى الوراء من مسؤولياتهم للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال".

وقالت أن فشل كلتا الشركتين في الكشف عن إساءة استخدام البث المباشر يرقى إلى "غض النظر عن بعض أكبر وأغنى شركات التكنولوجيا في العالم وفشلها في اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من أكثرها افتراسًا".