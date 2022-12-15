شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تضع قواعد صارمة لمنصات تداول العملات المشفرة بعد انهيار FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسؤولو الأوراق المالية الكنديون (CSA) مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها من قبل جميع المنصات التي تقدم تداول العملات المشفرة، في محاولة لحماية سكانها من المخاطر المالية المرتبطة بالتشفير، حيث يحاول مجتمع التشفير العالمي التغلب على تغيير كبير في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الشهر الماضي، كجزء من هذه القواعد، فرضت كندا حظرًا على بورصات العملات المشفرة التي تقدم "تداول الهامش أو الرافعة المالية" لسكان البلاد.

في التداول بالهامش، يُسمح للمستخدمين باقتراض الأموال من البورصة واستخدامها لإجراء صفقة، ويسمح هذا للمتداولين بالاستثمار أكثر مما لديهم في أصول التشفير، والتي قد تترتب عليها نتائج مربحة أو لا.

ستصدر كندا قريبًا موعدًا نهائيًا لشركات التشفير غير المسجلة للإفصاح عن تفاصيلها وتقديم تعهد التسجيل المسبق (PRU) إلى المنظم المالي، وفقاً لموقع gadgets360.

سيتعين على الشركات أن تضمن أنها ملتزمة بقوانين كندا، وأوضحت وكالة الفضاء الكندية كذلك أنه حتى البورصات الدولية التي يمكن للكنديين الوصول إليها سيتعين عليها أيضًا الالتزام بهذه القواعد كجزء من تنظيم الأوراق المالية.

جاء في نص البيان الرسمي من وكالة الفضاء الكندية،: "توافق منصات تداول العملات المشفرة التي تقدم هذه التعهدات على الامتثال للشروط والأحكام الموسعة التي ستشمل، ومتطلبات الاحتفاظ بأصول العملاء الكنديين مع وصي مناسب وفصل هذه الأصول عن الأعمال التجارية المملوكة للمنصة، بالإضافة إلى حظر تقديم الهامش أو الرافعة المالية لأي عميل كندي".

سيتعين على شركات التشفير اختيار أمناء حفظ لتخزين أصول العملاء الكنديين، وسيتعين أيضاً على أمناء الحفظ أن يخضعوا للتنظيم من قبل جهة تنظيمية مالية في كندا أو الولايات المتحدة أو ولايات قضائية مماثلة.

وأضاف البيان:" بعد الأحداث الأخيرة في سوق العملات الرقمية، تعمل CSA على تعزيز نهجها للإشراف على منصات تداول العملات المشفرة من خلال توسيع المتطلبات الحالية للمنصات العاملة في كندا، فإن الأصول المشفرة أو المنتجات المالية المتعلقة بأصول التشفير تعتبر استثمارات عالية المخاطر، وأن المستثمرين الكنديين مدعوون إلى توخي الحذر والنظر في طلب المشورة من مستشار استثمار مسجل قبل الاستثمار في العملات المشفرة".

قالت هيئة الأوراق المالية في استطلاع حديث، في أونتاريو الكندية إن 13 % من الكنديين يمتلكون حاليًا أصولًا رقمية مثل العملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).