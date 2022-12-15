شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية ينقذ أجزاء مليون سيارة سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Redwood Materials وهى شركة أمريكية تستهدف إعادة تدوير بطاريات أيونات الليثيوم وإنتاج مواد بطاريات للتنقل الكهربائي، عن خطط لبناء مصنع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في ضواحي تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وفقا لتقرير engadget.

وستعمل المنشأة التي تبلغ مساحتها 600 فدان تقريبًا على كسر البطاريات "منتهية الصلاحية" وصولاً إلى معادنها الخام وإعادة بنائها مثل الأنودات والكاثودات الضرورية للمركبات الكهربائية، ويجب أن تدعم الأجزاء ما يصل إلى مليون EVs سنويًا، ولا يمكن أن يقلل ذلك من النفايات فحسب ، بل يقلل التكاليف والمخاطر المرتبطة باستيراد تلك المكونات من الخارج.

ويقال إن المصنع سيبلغ استثمارًا بقيمة 3.5 مليار دولار يتضمن 1500 وظيفة، وسيعتمد مركز تشارلستون فقط على الطاقة النظيفة والعمليات الكهربائية بالكامل، و تدعي الشركة أن نهجها يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج مكونات البطارية بنحو 80% مقارنة بالإنتاج من سلسلة التوريد الآسيوية المعتادة.

ويجب أن يبدأ بناء مصنع ساوث كارولينا في الربع الأول من عام 2023، ويقول ريدوود إن أول عملية إعادة تدوير يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية ذلك العام. تخطط الشركة للتوسع بعد ذلك.

واختيار المنطقة هو استراتيجي وتقول ريدوود إن ساوث كارولينا هي جزء من "حزام البطارية" المتنامي حيث سيزيد تصنيع خلايا المركبات الكهربائية حتى "مئات" جيجاوات / ساعة من الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2030، كما يساعد ميناءها الساحلي أيضًا.

وتستضيف الولاية أيضًا مصانع لمصنعي السيارات بما في ذلك BMW و Redwood الشريك فولفو ، لذلك يمكن للعلامة التجارية إعادة توظيف البطاريات المستهلكة بسرعة للمركبات التي تخرج عن الخط.

الأهم من ذلك ، يبدو أن Redwood تحظى بدعم أوسع من صناعة السيارات. علاوة على فولفو حيث أن لديها شركاء مثل فورد وتويوتا وصانعي البطاريات من بينهم باناسونيك وإنفيجن AESC.

ولا تزال مرافق إعادة تدوير البطاريات على نطاق واسع نادرة نسبيًا في الولايات المتحدة ويمكن لمصنع ألاباما الجديد التابع لشركة Li-Cycle معالجة البطاريات لحوالي 20،000 EVs سنويًا، وهذا التوسع يمكن أن يجعل إعادة التدوير أكثر شيوعًا ، ويجعل حالة أفضل للسيارات الكهربائية كخيارات صديقة للبيئة.