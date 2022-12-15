كيف تعمل الرافعة المالية Leverage في سوق الفوركس؟

التعريف اللغوي لمصطلح الرافعة المالية (بالإنجليزية Leverage) هو القدرة على التحكم في مبلغ كبير من المال سواء كان ذلك باستخدام أموالك الشخصية او القليل جدًا من الأموال الشخصية واقتراض الكمية الباقية، في الإصطلاح الحالي في هذا الصدد فإن مصطلح الرافعة المالية في الفوركس هي (نسبة أموال المتداول الى مبلغ ائتمان الوسيط)، بمعنى آخر الرافعة هي رأس المال المُقترض لزيادة العوائد المحتملة، عادة ما تتجاوز الرافعة المالية للفوركس رأس المال المُستثمر بعدة مرات، حجم الرافعة المالية غير ثابت في جميع الشركات، حيث يعتمد على شروط التداول التي يوفرها وسيط فوركس معين، لذا فإن الرافعة المالية للفوركس هي وسيلة للمتداول للتداول بأحجام أكبر بكثير مما كان سيفعل يخلاف ذلك، وذلك باستخدام كمية محدودة فقط من رأس ماله التجاري.

في الوقت الحاضر بسبب التداول بالهامش Margin يمكن للجميع الوصول الى سوق الصرف الأجنبي الذي يُشار اليه باسم المضاربة في السوق عن طريق الإئتمان او الرافعة المالية، وهذه هي ما يقدمها الوسيط في مقابل مبلغ معين من رأس المال (وهو ما يُعرف بالهامش) والذي يُطلب للحفاظ على مراكز التداول، عادة ما تُوصف الرافعة المالية بأنها سيف ذو حدين من قبل المتداولين المحترفين، وهذا لأنه لا يمكن أن يكون أداة مفيدة بشكل لا يصدق عندما تكون على حق، ولكن يمكن للرافعة حرقك بشكل أسرع.

فهم الرافعة المالية في سوق الفوركس

سوق الفوركس هو من أكبر الأسواق المالية في العالم، يتضمن تداول الفوركس شراء وبيع أسعار صرف العملات بهدف أن يتحرك السعر لصالح المتداول، ويتم تحديد أسعار سوق فوركس او عرضها كأسعار العرض والطلب مع الوسيط، إذا اراد المستثمر شراء عملة فسيُعرض عليه سعر الطلب، وعندما يريد بيع العملة سيُعرض عليه سعر العرض بكل بساطة.

على سبيل المثال قد يشتري المستثمر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري (USD / EGP) أملًا في ارتفاع سعر الصرف، التاجر سشتري (USD / EGP) بسعر الطلب وقتها ولنقل انه 19 جنيه على سبيل المثال، بإفتراض ان السعر قد تحرك بشكل إيجابي، سيقوم التداول بإلغاء المركز بعد بضع ساعات عن طريق بيع نفس المبلغ من (USD / EGP) مرة أخرى الى الوسيط باستخدام سعر العرض، وسيمثل فرق بين سعر صرف الشراء والبيع هنا الربح او الخسارة في المعاملة.

استخدام الرافعة المالية هو طريقة من الطرق التي يستخدمها المستثمرون لتعزيز الربح من تداول العملات الأجنبية، ويقدم سوق الفوركس أعلى معدلات للرافعة المالية المتاحة للمستثمرين، وهي في الأساس قرض يُمنح للمستثمر من الوسيط، ويتم انشاء حساب فوركس للمتداول للسماح بالتداول على الهامش أو الأموال المقترضة وقد يحد بعض الوسطاء من مقدار الرافعة المالية المستخدمة في البداية مع المتداولين الجدد، في معظم الحالات يمكن للمتداولين تخصيص حجم التداول بناءً على الرافعة المالية التي يرغبون فيها، مع ذلك سيطلب الوسيط نسبة مئوية من المبلغ الافتراضي للتداول حتى يتم حفظها في الحساب كمبلغ نقدي مما يُسمى الهامش الأولي.

أنواع نسب الرافعة المالية

يمكن ان يختلف الهامش الأولي من قبل كل وسيط اعتمادًا على حجم المركز، فإذا اشترى المستثمر ما قيمته 100000 من (USD / EGP) فقد يُطلب منه الاحتفاظ بمبلغ 1000 جنيه كهامش في الحساب، بعنى آخر متطلبات الهامش ستكون 1% او 1000 جنيه لكل 100000 جنيه، تُظهر هذه النسبة مقدار تضخم حجم التجارة نتيجة للهامش الذي يحتفظ به الوسيط، باستخدام مثال الهامش الأولى أعلاه فإن نسبة الرافعة المالية للمتداول هي 1:100 (100000 جنيه / 1000 جنيه)، بمعنى آخر مقابل إيداع بقيمة 1000 جنيه يمكن للمستثمر تداول 100000 جنيه في زوج عملات معين.

كلما انخفض الهامش المطلوب زاد مقدار الرافعة المالية التي يمكن استخدامها في كل صفقة، مع ذلك قد يطلب الوسيط متطلبات هامش أعلى اعتمادًا على العملية المعينة التي يتم تداولها، كما على سبيل المثال يمكن ان يكون سعر صرف الجنيه الاسترليني / الين الياباني متقلبًا تمامًا، مما يعني أنه يمكن ان يتقلب بشكل كبير مما يؤدي الى تقلبات كبيرة في السعر وخلال فترات التداول المتقلبة.

الرافعة المالية للفوركس وحجم التجارة

يمكن للوسيط ان يطلب متطلبات هامش مختلفة للصفقات الكبيرة مقابل الصفقات الصغيرة، النسبة 1:100 تعني أنه يجب ان يكون لدى المتداول على الأقل 1% من القيمة الإجمالية للتجارة كضمان في حساب التداول، ويتم التداول القياس على 100000 وحدة من العملة، لذلك بالنسبة لتداول بهذا الحجم قد تكون الرافعة المعروضة 1:50 او 1:100، لكن عادةً ما يتم استخدام نسبة رافعة مالية أعلى مثل 1:200 لصفقات تبلغ 50000 دولار أمريكي أكثر او أقل، ويسمح العديد من الوسطاء للمستثمرين بتنفيذ صفقات أصغر، مثل 10000 دولار الى 50000 دولار والتي قد يكون الهامش فيها أقل، مع ذلك فمن المحتمل الا يكون الحساب الجديد مؤهلًا للرافعة المالية 1:200، من الشائع الى حد ما ان يسمح الوسيط برافعة مالية بنسبة 1:50 لمركز 50 الف دولار وهذه النسبة تعني الحد الأدنى من متطلبات الهامش للتداول.