شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يغلق منصة الرسائل الإخبارية Revue التى اشتراها العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تويتر أنها ستغلق منصة الرسائل الإخبارية Revue فى أوائل العام المقبل، وقالت Revue اعتبارًا من 18 يناير 2023 لن يكون من الممكن الوصول إلى حساب Revue الخاص بك، وفي ذلك التاريخ سيتم إغلاق Revue وسيتم حذف جميع البيانات، وفقا لتقرير engadget.

واشترى Twitter Revue في بداية عام 2021 ، وفى ذلك الوقت جادلت الشركة بأن الاستحواذ كان توسعًا طبيعيًا لمنصتها، ولفترة من الوقت كانت هناك نقطة منذ أن كانت النشرات الإخبارية المدفوعة هى الغضب العام الماضى بين سياسة التطبيقين .

وبعد الشراء، تحرك Twitter لدمج النظامين الأساسيين بشكل أقرب معًا، وفى البداية أضافت الشركة أزرار التسجيل في Revue إلى ملفات تعريف Twitter، وبعد شهر أطلقت ميزة تسمح للمستخدمين بالتسجيل فى رسائل Revue الإخبارية مباشرة من التغريدات .

ولكن كل ذلك كان قبل استيلاء إيلون ماسك على تويتر وتلاشى النشرة الإخبارية عليه ، وقال الملياردير إن أحد أهدافه لتويتر هو تبسيط التطبيق، وتحقيقا لهذه الغاية تم وضع عدد قليل من الميزات ، بما في ذلك اللحظات والتسميات " التغريد من " ، في قالب التقطيع في الأسابيع الأخيرة لذلك ليس من المستغرب أن يتم إيقاف Revue أيضًا.

وإذا كنت تستخدم Revue لتشغيل رسالة إخبارية مدفوعة ، فسيقوم Twitter في 20 ديسمبر بتعيين جميع الاشتراكات المدفوعة للإلغاء في نهاية دورة الفواتير الخاصة بهم، وهذا لمنع المشتركين في قناتك من فرض رسوم على محتوى Revue بعد النقطة التي لم يعد من الممكن فيها إرسال رسائل إخبارية من Revue."