شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين والتقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة 1.12% خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين يوم الخميس بخسارة ما يقرب من %1في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول البيتكوين بسعر 17،716 دولارًا كما شهدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في البورصات الدولية.

وسجلت إيثر خسائر أكبر قليلاً من البيتكوين مع انخفاض بنسبة 2.35 %، ويتم تداول إيثر الآن عند 1،291 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.12 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 861.07 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

بعد انهيار بورصة العملات المشفرةFTX ، انسحب جزء كبير من مجتمع المستثمرين العالمي من قطاع العملات المشفرة.

يوضح تقرير حديث صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) سبب عدم تمكن القيمة السوقية للعملات المشفرة من إظهار أي انتعاش، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن المستثمرين المؤسسيين كانوا أسرع في مغادرة سوق العملات المشفرة وسط الركود، مقارنة بمستثمري التجزئة.