شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كرتان من مباريات كأس العالم وصلت إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الخطوط الجوية القطرية شراكة مع شركة SpaceX لإطلاق كرتين قدم رسميتين لبطولة كأس العالم في الفضاء، حيث وصلوا إلى 76 ميلاً (123 كيلومترًا) فوق الأرض وسافروا بسرعات تصل إلى 5139 ميل في الساعة (8.272 كم / ساعة).

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديىل ميل" البريطانية، تم إطلاق الكرتين إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX فالكون 9 قبل انطلاق البطولة، وقامت كرة القدم برحلة طويلة قبل نقلها إلى كيب كانافيرال في فلوريدا للإطلاق.

وبقيت الكرات على صاروخ فالكون 9 للمرحلة الأولى من رحلته التي تبلغ 800 ميل، قبل إعادتها إلى الأرض من خلال الهبوط على سفينة SpaceX في المحيط الأطلسي، على بعد مئات الأميال من الشاطئ.

كما أنه عند العودة، نقلت الخطوط الجوية القطرية الكرات إلى مطار فاماد الدولي حيث تم تسليمها لمسؤولي كأس العالم، وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها كانت "رحلة أسطورية لبطولة أسطورية، من الفضاء إلى الانطلاق".

ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق كرات قدم إلى الفضاء، ففي عام 2018، نقل رواد الفضاء الروس كرة إلى محطة الفضاء الدولية قبل وصولها إلى ملعب Luzhniki في موسكو، والتي قطعت 31 مليون ميل (50 مليون كيلومتر) خلال 74 يومًا في الفضاء.