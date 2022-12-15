شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يبيع 22 مليون سهم فى Tesla بقيمة 3.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla حوالي 22 مليون سهم إضافي في شركة السيارات الكهربائية، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار، وفقاً لتقرير مالي صدر أمس الأربعاء، حيث الصفقات بين يومي الإثنين والأربعاء من هذا الأسبوع بحسب الإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات حسبما نقلت CNBC.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر ماسك الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "لا يخطط لمزيد من مبيعات للأسهم في Tesla" بعد 28 أبريل.

ووفقاً لشركة الأبحاث المالية VerityData ، باع إيلون ماسك 94 مليون و200 ألف سهم حتى الآن هذا العام بمتوسط سعر 243.46 دولاراً للسهم الواحد، مقابل عائدات ما قبل الضرائب بنحو 22.93 مليار دولار.

وأغلق سهم Tesla على انخفاض بنسبة 2.6% الأربعاء 14 ديسمبر، عند 156.80 دولار، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى 495 مليار دولار.

يذكر أن أسهم Tesla تراجعت بنسبة 55% منذ بداية العام اعتباراً من إغلاق يوم الأربعاء.