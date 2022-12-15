شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتيو سات .. قمر أوروبى يتحدى تغييرات المناخ بـ"توقعات أكثر دقة" لحالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت أوروبا للفضاء قمر صناعى من الجيل الثالث والذى يسمى "ميتيو سات" Meteosat ، وهو مصمم لتحسين و"إحداث ثورة" فى توقعات الطقس بفضل جهازين جديدين، جهاز تصوير وكاشف متطور للصواعق، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.



قمر صناعى فى أوروبا

ويقوم القمر الصناعى ميتيو سات بتقديم بيانات مبكرة وأكثر دقة عن العواصف والفيضانات ، وأيضا مراقبة أكثر دقة للحرائق والضباب ، حيث إنه مجهز بأداة تصوير من الجيل الجديد (FCI ، للتصوير المدمج المرن)، التي ستعمل على تحسين موثوقية التنبؤات الجوية.

كما يوفر القمر ميتيوسات صورة كاملة للأرض (فى 16 نطاقًا طيفيًا) فى 10 دقائق فقط، بدلاً من 15 دقيقة للجيل السابق و30 دقيقة للجيل الأول، ويتضمن وضعًا سريعًا يسمح بصور أوروبا فيما بين دقيقتين إلى 5 دقائق.

كما يحمل القمر الصناعي MTG أيضًا كاشفًا متطورًا للصواعق ، وهو الأول من نوعه في أوروبا، حيث يمكن لكاميراته الأربع أن تصور البرق بين السحب وأيضًا بينها وبين الأرض، في جميع الأوقات الممكنة ، ليلًا ونهارًا، كما أنه يراقب باستمرار أكثر من 80 ٪ من قرص الأرض بحثًا عن تصريفات البرق ، المفصلة من وكالة الفضاء الأوروبية.



قمر صناعى

وقالت إيفا بلاسكيز دياز ، رئيسة قسم الهندسة في تاليس ألينيا سبيس في إسبانيا ، لوكالة إيفى الإسبانية إن : "بفضل هذا القمر الصناعي المولِّد للصور ، وهو الأول من أصل ستة من الجيل الثالث من Meteosats ، ستكون توقعات الطقس في أوروبا أكثر موثوقية من أى وقت مضى".

وأوضحت "سيسمح لنا هذا القمر الصناعي بتحسين التنبؤ بأحداث الطقس المتطرفة في أوروبا وإفريقيا بشكل كبير: بفضل البيانات التي سيوفرها لنا ، سنتمكن من التنبؤ بالعواصف العنيفة - وهو تهديد متزايد للسكان نظرًا لتغير المناخ - عدة ساعات في مقدمًا بدلاً من دقائق كما هو الحال الآن ، وهو أمر أساسي لإصدار تنبيهات للأمن المدنى".

وأضافت "سيسمح لنا هذا بتحسين فهمنا لكيفية تشكل البرق وأيضًا تنبيه السكان المعرضين للانقراض في وقت سابق ، وسيعني تقدمًا كبيرًا لسلامة مراقبة الحركة الجوية ومعرفة آليات تغير المناخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن القمر الصناعى (MTG-I1) انطلق على صاروخ آريان 5 من ميناء الفضاء الأوروبي كورو في جيانا الفرنسية ، بهدف توفير معلومات مهمة للكشف المبكر والتنبؤ بالعواصف القوية سريعة التطور ،وأيضا بالتنبؤ بالطقس بشكل أكثر دقة في أوروبا وأفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة الاطلاق استغرقت 34 دقيقة و 37 ثانية ، ، كما تم اطلاق قمرين صناعيين للاتصالات مع خدمات لأمريكا الشمالية ، جالاكسي 35 وجالكسي 36 ، من إنتاج شركة ماكسار لشركة إنتلسات.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد حوالي ثلاثين دقيقة من الإقلاع ، تم إطلاق أقمار جلاكسى Galaxy لتبدأ رحلتهم نحو المدار الثابت بالنسبة للأرض ، وبعد دقائق تم إطلاق MTG-I1. عندها سمع التصفيق في غرفة التحكم.

ويعتبر برنامج ميتيوسات Meteosat للجيل الثالث (MTG) ، الذي سيخلف سلسلة الجيل الثاني ، هو نتيجة تعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية (Eumetsat) ، بهدف الاستمرار مراقبة الطقس عالية الدقة على مدى العقدين المقبلين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم وضع الأقمار الصناعية MTG ، في مدار ثابت بالنسبة للأرض على بعد 36000 كيلومتر من الأرض وسيكون لها عمر افتراضي ثماني سنوات ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم اتباع هذا القمر ثلاثة تصوير صناعية آخرى (MTG-I) في بداية 2023 ، وقمرسن صناعيين للغلاف الجوى (MTG-S) ، بين عامي 2024 و 2033.