شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضع سياسات جديدة تتعلق بـTwitter Safety وسط جدل Elonjet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد Elon Musk بأنه لن يحظر حسابًا يتتبع طائرته الخاصة فى نوفمبر الماضى كمثال على التزامه بحرية التعبير، على الرغم من إدعائه أنه يمثل "خطرًا مباشرًا على السلامة الشخصية وهذا الحساب الذى يحمل اسم إيلون جيت، وفقا لتقرير engadget.

ويرجع حساب إيلون جيت (Elonjet) على تويتر إلى شاب جامعى يُدعى جاك سويني، يبلغ من العمر 19 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كان يتتبع خطوط سير طائرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخاصة، ويعرض المعلومات عبر حساب على تويتر باسم "Elonjet" أى الطائرة الخاصة بإيلون.

واليوم، تم تعليق هذا الحساب ثم استعادته ثم علقت مرة أخرى، ولم يتضح بعد ما يخبئه المستقبل لـElonJet، ولكن مصيره على الأرجح مرتبط بمجموعة جديدة من القواعد من Twitter Safety حول كيفية تعامله مع الحسابات التي تشارك معلومات الموقع لأشخاص آخرين.

ووفقًا لسلسلة من التغريدات التي تحدد السياسة الجديدة، قال ماسك إن مشاركة الموقع المباشر لشخص آخر محظورة الآن ما لم تكن مرتبطة بـ "مشاركة عامة أو حدث"، مثل حفلة موسيقية أو حدث سياسي، وأضاف عندما يشارك شخص ما الموقع المباشر لفرد ما على Twitter، هناك خطر متزايد من التعرض للأذى الجسدى.

و"من الآن فصاعدًا، سنزيل التغريدات التي تشارك هذه المعلومات، وسيتم تعليق الحسابات المخصصة لمشاركة الموقع المباشر لشخص آخر، وهذه القواعد تنطبق فقط على موقع "شخص آخر.

ومع ذلك، يُسمح بمعلومات الموقع التاريخية طالما "انقضت فترة زمنية معقولة، بحيث لم يعد الفرد معرضًا لخطر الأذى الجسدى، ويمكن أن يترك هذا الجزء من السياسة مساحة لحساب مثلElonjet - وبينما تمت استعادة الحساب لفترة وجيزة بعد ظهر هذا اليوم، وفى وقت كتابة هذا التقرير، تم تعليقه مرة أخرى، وكذلك الحسابات الشخصية لجاك سويني الطالب الجامعي الذى يعملElonjet.

وقال ماسك أيضًا إنه سيتم اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد سويني و"المنظمات التي دعمت إلحاق الأذى بأسرتى" بعد الحادثة التى وقعت مؤخرًا بمتابعة طائرتى الخاصة.