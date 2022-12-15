شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يشهد تويتر انخفاضا بعدد المستخدمين وإيرادات ثابتة لمدة عامين بسبب إيلون ماسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد منصة التواصل الاجتماعي تويتر نزوحًا جماعيًا للمستخدمين بسبب التغييرات التي أجراها المالك الجديد والرئيس التنفيذي Elon Musk ونمو الإيرادات الثابت للعامين المقبلين، وفقًا لتقرير صادر عن Insider Intelligence .

كان لدى الخبراء والمستخدمين مخاوف بشأن قدرة تويتر على محاربة المعلومات المضللة بعد أن تركت ما يقرب من نصف موظفيها، بما في ذلك المتورطين في الإشراف على المحتوى، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال التقرير إن تويتر، الذي أصبح خاصًا في أكتوبر، سيخسر عددًا أكبر من المستخدمين في الولايات المتحدة أكثر من أي دولة، وفقاً لتقرير Insider Intelligence، وأضاف التقرير أن عدد المستخدمين الشهريين سينخفض إلى 50.5 مليون في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 2014.

وقالت جاسمين إنبرج، المحللة الرئيسية في Insider Intelligence: "سيبدأ المستخدمون في مغادرة المنصة العام المقبل لأنهم يشعرون بالإحباط من المشكلات الفنية وانتشار المحتوى البغيض أو غيره من المحتويات البغيضة".

قالت شركة أبحاث السوق إن نمو إيرادات تويتر سيكون ثابتًا خلال العامين المقبلين، وخسائر الموظفين يجعل من الصعب على ماسك شحن منتجات جديدة لزيادة الاستخدام والمشاركة على المنصة.

وقامت الشركة يوم الاثنين الماضي بحل مجلس الثقة والسلامة، وهو مجموعة متطوعين تشكلت في عام 2016 لتقديم المشورة لمنصة التواصل الاجتماعي بشأن قرارات الموقع، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.

وتم تسريح حوالي نصف القوى العاملة في مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 3700 موظف منذ أن تولى إيلون موسك مسؤولية الشركة وأدخل خطة لخفض التكاليف، واستقال أكثر من 1000 شخص، من بينهم يوئيل روث، الرئيس السابق للثقة والأمان في الشركة.

وقال بريد إلكتروني أرسل إلى أعضاء مجلس الثقة والسلامة اطلعت عليه رويترز: "بينما ينتقل تويتر إلى مرحلة جديدة، فإننا نعيد تقييم أفضل السبل لتقديم رؤى خارجية إلى عملنا في تطوير السياسات والمنتجات، وكجزء من هذه العملية، قررنا أن مجلس الثقة والسلامة ليس أفضل هيكل للقيام بذلك.

يتألف المجلس من العديد من منظمات الحقوق المدنية والأكاديميين والهيئات الأخرى التي دعت إلى السلامة وقدمت المشورة إلى تويتر أثناء تطوير المنتجات والبرامج والقواعد، وفقًا لأرشيف الويب للصفحة.