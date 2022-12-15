شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية تنزيل تحديث iOS 16.2 وتثبيته على جهاز آيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل التحديث الرئيسي الثاني لنظام iOS 16 لمستخدمي آيفون فى سبتمبر من هذا العام مع إطلاق سلسلة آيفون 14. في أكتوبر طرحت آبل تحديث iOS 16.1 ويأتي الآن تحديث iOS 16.2. يتوفر iOS16.2 على أجهزة آبل آيفون 8 وما فوقها من أجهزة آيفون.

ويجلب تحديث Apple iOS 16.2 العديد من الميزات الجديدة إلى أجهزة آيفون.

ويتضمن التحديث تطبيق FreeForm وميزة Apple Music karaoke المسماة Sing وحماية البيانات المتقدمة لـ iCloud ووظائف شاشة القفل المحسّنة والمزيد.

قبل تنزيل التحديث الجديد تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك وأيضًا يجب أن يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على بطارية تزيد عن 50٪. أيضًا، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi صالح لتنزيل تحديث iOS 16.2.

إنه تحديث OTA وستتلقى إشعارًا فوريًا لتثبيته، كذلك يمكنك البحث يدويًا عن التحديث باتباع بعض الخطوات البسيطة.

كيفية تنزيل تحديث iOS 16.2 وتثبيته

الخطوة 1: على جهاز iPhone الخاص بك ، انتقل إلى الإعدادات

الخطوة 2: اذهب الآن إلى General

الخطوة 3: بعد ذلك اضغط على تحديث البرنامج

الخطوة 4: عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث.

الخطوة 5: اضغط على خيار التنزيل والتثبيت

إليك الجديد في تحديث iOS 16.2

شكل حر

و Freeform هو تطبيق جديد للعمل بشكل إبداعي مع الأصدقاء أو الزملاء على أجهزة Mac و iPad و iPhone

- تتيح لك اللوحة القماشية المرنة إضافة الملفات والصور والملصقات وغيرها.

- تتيح لك أدوات الرسم رسم أي مكان على القماش بإصبعك

أبل ميوزيك سينج

- طريقة جديدة للغناء مع الملايين من الأغاني المفضلة لديك في Apple Music

- تتيح لك الأصوات القابلة للتعديل بالكامل دويتو مع الفنان الأصلي أو الغناء الفردي أو مزجها

- تجعل كلمات النغمة المحسّنة حديثًا من السهل متابعتها إلي جانب الموسيقى

حماية البيانات المتقدمة لـ iCloud

- يعمل الخيار الجديد على زيادة العدد الإجمالي لفئات بيانات iCloud المحمية باستخدام التشفير من طرف إلى طرف إلى 23 - بما في ذلك النسخ الاحتياطي على iCloud والملاحظات والصور - لحماية معلوماتك حتى في حالة خرق البيانات في السحابة

اقفل الشاشة

- تسمح لك الإعدادات الجديدة بإخفاء الخلفية أو الإشعارات عند تمكين العرض الدائم على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max

- تتيح لك أداة النوم عرض أحدث بيانات النوم الخاصة بك

- تتيح لك أداة الأدوية عرض التذكيرات والوصول بسرعة إلى جدولك الزمني

مركز الالعاب

- دعم SharePlay في Game Center للألعاب متعددة اللاعبين حتى تتمكن من اللعب مع الأشخاص الذين تجري مكالمة عبر FaceTime معهم

- يسمح لك عنصر واجهة النشاط بمشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك ويحققونه في الألعاب مباشرة من شاشتك الرئيسية

آبل

- تتيح لك الأنشطة المباشرة لتطبيق Apple TV متابعة فرقك المفضلة من خلال النتائج المباشرة مباشرة على شاشة القفل أو في Dynamic Island على iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max

مسكن

- موثوقية وكفاءة محسّنة للتواصل بين ملحقات المنزل الذكي وأجهزة Apple

يتضمن هذا التحديث أيضًا التحسينات التالية وإصلاحات الأخطاء:

- يتيح لك البحث المحسّن في الرسائل العثور على الصور بناءً على محتواها، مثل كلب أو سيارة أو شخص أو نص.

- يتيح إعداد إيقاف إخفاء عنوان IP لمستخدمي iCloud Private Relay تعطيل الخدمة مؤقتًا لموقع معين في Safari.

- تعرض المقالات الإخبارية في الطقس معلومات ذات صلة بالطقس في ذلك الموقع

- تتيح لك مؤشرات المشاركة في Notes رؤية المؤشرات الحية بينما يقوم الآخرون بإجراء تحديثات في ملاحظة مشتركة

- يعود AirDrop الآن تلقائيًا إلى جهات الاتصال فقط بعد 10 دقائق لمنع الطلبات غير المرغوب فيها لتلقي المحتوى

- تحسينات اكتشاف الأعطال على طرازي iPhone 14 و iPhone 14 Pro

- يصلح مشكلة تؤدي إلى عدم مزامنة بعض الملاحظات مع iCloud بعد إجراء التحديثات