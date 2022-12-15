شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة Instagram الجديدة لتسهيل اتصال المستخدمين بمتابعيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Instagram عن طرح العديد من الميزات الجديدة لتسهيل اتصال المستخدمين بأصدقائهم ومتابعيهم على منصة مشاركة الصور والفيديو، أطلقت الخدمة المملوكة لـ Meta ميزات جديدة بما في ذلك الملاحظات والقصص الصريحة وملفات تعريف المجموعة والمجموعات التعاونية.

وستتيح ميزة الملاحظات للمستخدمين تحديث أصدقائهم باستخدام النصوص والرموز التعبيرية وستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة (DMs) في صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.

وأعلنت الشركة عن الميزات الجديدة عبر منشور مدونة يوم الثلاثاء، الميزة الأولى تسمى الملاحظات، وسوف تسمح للمستخدمين بإنشاء منشور قصير يصل إلى 60 حرفًا، مع النص والرموز التعبيرية، ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى أعلى صندوق الوارد الخاص بهم، ثم تحديد المتابعين الذين يتابعونهم أو غيرهم من قائمة "الأصدقاء المقربين" الحالية لمشاركة الملاحظات معهم بمجرد الانتهاء من ذلك، سيظهر في الجزء العلوي من البريد الوارد لأصدقائهم لمدة 24 ساعة، على غرار قصة Instagram، ويمكن للمستخدمين التحقق من الردود على ملاحظاتهم في الرسائل المباشرة الخاصة بهم.

وقال Instagram إن ميزة الملاحظات ستمنح الأشخاص طريقة عفوية للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع أصدقائهم ومتابعيهم، وفقاً لموقع gadgets360.

الميزة الأخرى التي يتم طرحها هي السماح للمستخدمين بترشيح أصدقاء للمشاركة في "أضف خاصتك" في القصص، عبر ميزة "إضافة ترشيحك" الجديدة التي يمكنك الوصول إليها من خلال الضغط على زر "تمريرها".

وفي الوقت نفسه، ستسمح ميزة القصص الصريحة في Instagram للمستخدمين بالضغط فوق صورة صريحة من كاميرا القصص ومشاركة النشاط في الوقت الفعلي مع أصدقائهم ومتابعيهم، وسيكون مرئيًا فقط لأولئك الذين يشاركون قصتهم الصريحة، وتختبر Meta ميزة مماثلة لـ Facebook أيضًا، ويبدو أن الميزة مستوحاة من تطبيق BeReal الذي يزداد شعبيته على مستوى العالم.

أطلقت الخدمة المملوكة لـ Meta أيضًا ميزة ملفات تعريف المجموعة التي تمكن المستخدمين من إنشاء ملف تعريف والانضمام إليه لمشاركة المنشورات والقصص في مجموعة مخصصة ومشتركة مع أصدقائهم، سيتم مشاركتها فقط لأعضاء المجموعة، علاوة على ذلك، يختبر التطبيق أيضًا ميزة المجموعات التعاونية، وهي طريقة جديدة للتواصل مع الأصدقاء حول اهتماماتهم المشتركة.