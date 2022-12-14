شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 1.9 مليار دولار إجمالى عمليات السحب من Binance فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بورصة Binance عمليات سحب بقيمة 1.9 مليار دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات شركة Nansen حسبما نقلت RT.

وقالت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم إنها "أوقفت مؤقتًا" عمليات سحب عملة USDC المستقرة، وهي عملة مشفرة تُعرف بأنها عملة مستقرة لأنها مرتبطة بالدولار الأميركي.

تخضع كيفية تعامل منصات تداول العملات المشفرة مثل Binance ومنافستها السابقة FTX مع ودائع العملاء للتدقيق من قبل المستخدمين والجهات التنظيمية.

تدقيق حكومي

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤسس FTX سام بانكمان فرايد الثلاثاء 13 ديسمبر بالاحتيال على المستثمرين.

كانت قد نشرت Binance - التي عززت هيمنتها على العملات المشفرة بانهيار FTX – في تغريدة الأسبوع الماضي ما يسمى بتقرير إثبات الاحتياطيات من قبل شركة Mazars للتدقيق.

وأظهر التقرير أن حيازاتها من بتكوين تجاوزت ودائع العملاء في يوم واحد في نوفمبر.

وقال متحدث باسم Nansen: "عمليات السحب من Binance تتزايد بسبب تزايد عدم اليقين بشأن تقرير الاحتياطيات".

وقال تشانجبينج تشاو الرئيس التنفيذي لشركة Binance على Twitter إن "عمليات السحب أمراً اعتيادياً، ففي بعض الأيام لدينا سحوبات صافية، وفي أيام أخرى لدينا صافي ودائع."

فيما قال متحدث باسم Binance في وقت سابق إن البورصة تملك دائمًا "أكثر من الأموال الكافية" لتلبية طلبات السحب، مضيفاً أن جميع أصول المستخدمين في Binance مدعومة بنسبة 1: 1 وهيكل رأس مال Binance خالٍ من الديون.

وتتعرض منصة Binance لضغوط من السلطات الأميركية، وأفادت Reuters الاثنين 12 ديسمبر أن الانقسامات بين المدعين العامين بوزارة العدل تؤخر الانتهاء من تحقيق جنائي طويل الأمد يركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسل الأموال الأميركية.