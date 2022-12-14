شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب "لويس فيتون" ينتزع لقب أغني رجل فى العالم مجددا من إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أغنى شخص في العالم، حيث تنازل عن هذا اللقب لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو وفقًا لمجلة فوربس.

وحسبما نقلت CNBC فقد أنهت أسهم تسلا جلسة الاثنين الماضى منخفضة بنحو 6.3%، فيما تراجعت قيمتها بأكثر من النصف هذا العام جزئيًا بسبب عمليات البيع التي تسارعت في أعقاب استحواذ ماسك على Twitter في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

تبلغ ثروة ماسك - المرتبطة في الغالب بأسهم Tesla - نحو 178.7 مليار دولار، وهي مدفوعة بالارتفاع الكبير في سعر سهم شركة صناعة السيارات، والذي ارتفع بأكثر من 1000% في غضون عامين.

على الجانب الآخر، تبلغ قيمة ثروة أرنو نحو 190.2 مليار دولار ، وفقًا لـForbes.

وفقًا لبيانات FactSet، يمتلك ماسك حاليًا 14.11% من أسهم Tesla القائمة بقيمة سوقية تبلغ 530 مليار دولار، فيما يمتلك ماسك أيضًا أكثر من 40% من أسهم SpaceX ، مضيفًا المليارات على الورق إلى صافي ثروته، بناءً على تقييم السوق الخاص بقيمة 125 مليار دولار اعتبارًا من يونيو 2022.

في عام هبوطي للأسهم، انخفضت أسهم LVMH بنسبة 1.5% فقط في عام 2022، ويقع مقر LVMH في باريس وهي مدرجة في Euronext Paris.