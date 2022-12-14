شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. تسلا تطلق تكامل Steam لمركبات طراز S و X الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة تسلا العالمية رسميًا تكامل Steam للإصدارات الأخيرة من سياراتها طراز S و X، وكان رئيس الشركة الملياردير التقني إيلون ماسك قد كشف فى فبراير الماضي أن شركة صناعة السيارات تعمل علي توفير Steam في سياراتها.

ويتطلب تشغيل Steam Beta وحتى الألعاب التي تتطلب رسومًا بيانية مثل Cyberpunk 2077.

من خلال سيارات طراز S و X "الجديدة" ، من المحتمل أن تعني تسلا إصداراتها "Plaid" ، والتي بدأت عمليات التسليم العام الماضي حسبما نقل موقع Digitartlends.

يستخدم نظامي المعلومات والترفيه في كلا الطرازين وحدات معالجة الرسومات RDNA 2 من AMD ، والتي تعد أيضًا التكنولوجيا التي تقف وراء PlayStation 5 ، وشرائح AMD's Ryzen.

قامت تسلا ببناء مكتبتها للألعاب داخل السيارة على مدار السنوات القليلة الماضية وأضافت عناوين مثل Cuphead و PUBG Mobile و Fallout Shelter إلى عروضها.

ومن خلال جلب Steam إلى مركباتها، تضيف تسلا أكثر من مجرد لعبة أو اثنتين إلى القائمة المتزايدة.

وقالت شركة صناعة السيارات في إعلانها أن التكامل سيجلب آلاف الألعاب إلى السيارة.

واجهت تسلا سابقًا مشكلة مع الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) للسماح للأشخاص بممارسة الألعاب حتى أثناء القيادة.

ومع ذلك فقد عطلت القدرة بعد تحقيق الوكالة، لذلك لا يمكن للأشخاص على الأرجح لعب ألعاب Steam أثناء تحرك المركبات.

بالإضافة إلى تكامل Steam ، يتيح تحديث تسلا للمالكين الوصول إلى تكامل Apple Music لأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بهم. كذلك تمنح القدرة على جدولة عروض الضوء على مركبات متعددة في وقت واحد أيضًا، وعرض كاميرا المقصورة الخاصة بهم من تطبيق Tesla أثناء وضع الكلب أو وضع Sentry.