شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستعين بستة محامين من شركة سبيس إكس لدعم القسم القانونى فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن إيلون ماسك قام بتجنيد أكثر من ستة محامين من شركة الصواريخ الخاصة به سبيس إكس للمساعدة في سد الثغرات في القوى العاملة في تويتر.

وتم استنفاد القسم القانوني في تويتر بعد عمليات التسريح والاستقالات المختلفة التي حدثت في الأشهر الأخيرة، وفقًا لصحيفة The Times.

بعد أن استحوذ ماسك على المنصة في أواخر أكتوبر، تم تسريح الآلاف من موظفي تويتر أو طردهم أو استقالتهم من وظائفهم. وقد ترك هذا أقسامًا بأكملها في تويتر دون بقاء العديد من الموظفين - أو أي منهم.

وتم السماح لأكثر من ستة محامين لـ SpaceX بالوصول إلى أنظمة تويتر الداخلية، وفقًا لصحيفة The Times، نقلاً عن وثائق وشخصين على دراية بالموضوع، وذكرت صحيفة التايمز أنه تم تعيين كريس كارداسي، نائب رئيس الشؤون القانونية في سبيس إكس، وتيم هيوز، نائب الرئيس الأول للأعمال التجارية والشؤون الحكومية العالمية، للعمل في تويتر، وفقاً لموقع businessinsider.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي رفع فيه موظفون سابقون دعاوى قضائية ضد تويتر، متهمين إياها بممارسات غير عادلة.

تم تفويض ما لا يقل عن 17 من كبار المديرين التنفيذيين من Tesla وSpaceX و The Boring Company للعمل في تويتر، وفقًا لـ CNBC، وأفاد المنشور أيضًا أن ماسك أحضر أكثر من 50 موظفًا في Tesla إلى تويتر والذين كان من المتوقع أن يتعلموا كود المصدر وقواعد خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى.