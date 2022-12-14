شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هوندا أكورد 2023 أول سيارة تضم تطبيقات جوجل كمعيار قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم هوندا إلى صفوف مصنعى السيارات الذين يتبنون خدمات Google، وأعلنت أن سيارة 2023 Accord Sedan ذات الجودة العالية Touring ستكون أول سيارة للعلامة التجارية مدمجة فى Google كمعيار قياسى، وفقا لتقرير engadget.

وسيكون لديك وصول خارج الوكالة إلى مساعد Google وخرائط Google ومتجر Play على شاشة المعلومات والترفيه في السيارة مقاس 12.3 بوصة، ويمكنك تعديل التحكم في المناخ أو التنقل أو تنزيل تطبيق موسيقى مفضل دون الاعتماد على هاتفك.

ولا يوجد ذكر لتسعير ميزات Google، وتقدم جنرال موتورز ثلاث سنوات مجانية من الوصول المضمّن من Google لمركبات مثل GMC Yukon ، ولكنها تتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 15 دولارًا بعد ذلك.

ولم تقل هوندا أي السيارات الأخرى ستتبنى هذه الوظيفة،و لن يكون من المستغرب أن تستخدم Prologue EV والنماذج المستقبلية الأخرى هذه التقنية، ويستخدم عدد قليل من المنافسين بالفعل شكلاً من أشكال Google المضمنة بما فى ذلك فولفو وفرعها Polestar وعلامات جنرال موتورز ورينو، كما ستستخدم فورد أيضًا المنصة بدءًا من عام 2023.

وتمتلك Google حوافز قوية لجلب تطبيقاتها إلى أكبر عدد ممكن من السيارات إلى حد ما، فهي تسابق الزمن، ويتوفر Amazon Alexa بالفعل في بعض السيارات ، ويكتسب المصنعون مزيدًا من التحكم فيه بفضل Custom Assistant .

ولا تمتلك Apple ( حاليًا ) منصة قائمة بذاتها للسيارات ، ولكن الجيل الجديد من CarPlay يمكن أن يتولى مهامك بشكل فعال، وإذا لم تفز Google بعدد كافٍ من الشركاء ، فإنها تخاطر بفقدان التأثير فى عالم السيارات.