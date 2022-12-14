شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يقترحون استخدام فكرة "التنويم الاصطناعى" لتسهيل رحلة الوصول للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يوري بوبييف، نائب مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن تنويم طاقم البعثة المريخية اصطناعيا سيسمح بتخفيف وزن المركبة الفضائية بنسبة 50-70%، وفقا لتقرير RT .

وتشير مجلة الفضاء الروسية، إلى أنه بحسب بوبييف، "وفقا للتقديرات الأولية، سيسمح عمر طاقم المركبة في "دورات" سبات، بتخفيف وزن المركبة الفضائية بنسبة 50-70 % وبتقصير زمن الرحلة وتأمين حماية أكثر موثوقية من الإشعاع، بفضل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي".

ووفقا له، سيسمح النوم الاصطناعي خلال الرحلة مثلا "إلى المريخ والعودة" بعدم الحاجة إلى تزويد الطاقم بأطنان من البضائع لمدة عام ونصف تقريبا.

ويذكر، أن مؤسسة "روس كوسموس" ومعهد مشكلات الطب الحيوي أبرما اتفاقا بشأن دراسة مسألة عمر رواد الفضاء في نوم اصطناعي خلال الرحلات إلى الكواكب الأخرى، على أن تكون جاهزة بحلول عام 2025.