شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء أوريون التابعة لناسا تصل إلى ميناء في سان دييغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل Orion إلى القاعدة البحرية في سان دييغو أمس الثلاثاء على متن السفينة يو إس إس بورتلاند، سفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الأمريكية التي أخرجت الكبسولة من المحيط الهادي يوم الأحد (11 ديسمبر) بعد سقوطها الناجح.

وسيتم تفريغ المركبة الفضائية من بورتلاند اليوم الأربعاء (14 ديسمبر) وستبدأ بعد ذلك رحلة برية إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا، حسبما قال مسؤولو KSC عبر Twitter.

سيكون ذلك بمثابة عودة لشركة Orion، التي انطلقت من KSC على قمة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في 16 نوفمبر، حيث بدأت مهمة Artemis 1 غير المأهولة.

أرسلت SLS Orion في طريقها إلى القمر كما هو مخطط لها، وفحصت الكبسولة جميع المعالم المطلوبة في الفضاء، وفقاً لموقع space.

وصل أوريون إلى مدار حول القمر في 25 نوفمبر، وغادر في الأول من ديسمبر وتوجه إلى الأرض في الخامس من ديسمبر من خلال حرق محرك طويل أثناء تحليقه بالقرب من القمر.

عادت المركبة الفضائية إلى كوكبها الأصلي يوم الأحد، حيث سقطت بهدوء تحت المظلات على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) غرب شبه جزيرة باجا المكسيكية.

بمجرد وصول Orion إلى KSC، سيقوم أعضاء فريق Artemis 1 بإعطائها نظرة شاملة، وتقييم كيفية تعليق المركبة الفضائية وأنظمتها الفرعية العديدة في الفضاء ورحلة العودة المروعة عبر الغلاف الجوي للأرض.

وسيقوم الفنيون أيضًا بإزالة بعض الأجهزة من الكبسولة للمعالجة وإعادة الاستخدام على Artemis 2، المهمة التالية في برنامج Artemis لاستكشاف القمر التابع لناسا.

ومن المقرر أن تطلق Artemis 2 رواد فضاء حول القمر في عام 2024، إذا سارت الأمور على ما يرام مع تلك الرحلة، فسيهدف Artemis 3 إلى وضع الأحذية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بعد عام أو عامين، باستخدام مركبة SpaceX Starship كمركبة هبوط.

تهدف ناسا إلى بناء قاعدة بحثية في المنطقة القطبية الجنوبية، والتي يُعتقد أنها تحتوي على الكثير من الجليد المائي، وتخطط الوكالة أيضًا لبناء محطة فضائية صغيرة في مدار حول القمر تسمى Gateway، والتي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للبعثات إلى السطح، سواء المأهولة أو غير المأهولة.

من المقرر إطلاق المكونات الأولى من Gateway على قمة صاروخ SpaceX Falcon Heavy في أواخر عام 2024.