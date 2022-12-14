شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "باز" أول منصة عربية للتواصل الاجتماعى تُطلق أول برامجها للمكافآت المالية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باز تُطلق النسخة التجريبية من ميزة تحقيق الدخل في أربع دول عربية من بينها مصريوفر برنامج المكافآت للمستخدمين ربحًا بحد أقصى 200 دولار أمريكى وأدنى 50 دولارًا أمريكيًا

أطلقت "باز" أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي، برنامج مكافآت مالية يُمكّن مستخدميها من تحقيق عوائد مالية من خلال قيامهم بدعوة مجتمعاتهم للتسجيل وإنشاء حسابات على المنصة. حيث سيتمكن مستخدمو "باز" الذين وثّقوا حساباتهم وتم ترقيتها بالفعل للمستوى البرونزي، من خلال تفاعلهم على المنصّة، من تلقي مكافآت مالية عن التسجيلات الجديدة التي تحدث من خلال دعوتهم لأصدقائهم. وقد تم تنشيط النسخة التجريبية من هذه الميزة فى أربع دول عربية منهم مصر والأردن والعراق والجزائر، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى بجميع أنحاء المنطقة.

وتسعى "باز" من خلال برنامج المكافآت، إلى زيادة انتشار المنصة وتوسيع دوائر مستخدميها ليتمكنوا من تكوين مجتمعاتهم في العالم العربي عبر مكافأة مستخدميها المخلصين بجني المكافآت المالية بواسطة استخدام المنصة. وباستضافتها أكبر تجمع للمجتمعات العربية على الإنترنت. وتهدف "باز" إلى تشجيع المستخدمين على الانضمام إلى المجتمعات التي تشترك في نفس الاهتمامات.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، قال مصعب شرايري، الرئيس التنفيذي لشركة "باز": "فخور جداً بإطلاق برنامج المكافآت الذي يعتبر المرحلة الأولى من خطط باز لتمكين المستخدمين من مشاركة العرائد في مراحل لاحقة. كما أن البرنامج يُعتبر حافز تشجيعي لظهور قادة مجتمعات ومؤثرين نشطين، ولتكوين مجتمعات متنوعة تشترك في الشغف والاهتمامات في بيئة آمنة. بحيث تُجري هذه المجتمعات نقاشاتها من خلال عدة ميزات توفرها المنصة".

وسيتمكن المستخدمون الذين يستوفون شروط برنامج المكافآت، من كسب ما يصل إلى 200 دولار أمريكي و50 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى.

لمعرفة المزيد عن البرنامج وتحميل تطبيق "باز" يرجى زيارة الرابطين التاليين:

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