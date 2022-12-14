شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يقدم مشروع قانون لحظر TikTok بسبب مخاوف التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقيد السياسيون الأمريكيون الوصول إلى TikTok فقط بل يأملون الآن فى حظره تمامًا وفقا لتقرير engadget التقنى .

وقدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيون مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع المعاملات من أى شركة وسائط اجتماعية في الصين أو روسيا أو كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا أو تتأثر بها، ويهدف قانون CCP المضاد للمجتمع (تجنب التهديد الوطني لمراقبة الإنترنت والرقابة القمعية والتأثير والتعلم الحسابي من قبل الحزب الشيوعي الصيني) إلى إيقاف الوصول إلى TikTok والتطبيقات الأخرى التي يمكن نظريًا تحويل بيانات المستخدم الأمريكية إلى الحكومات القمعية أو مراقبة الأخبار أو التلاعب بالعامة بأى طريقة أخرى.

والمنطق يردد صدى ما جادله القادة السياسيون الأمريكيون لسنوات، بينما بذلت TikTok جهودًا لإبعاد عملياتها الدولية عن تلك الموجودة في الصين، مثل تخزين البيانات الأمريكية محليًا، وجادل النقاد بأن الشركة الأم ByteDance المالكة ل تيك توك تخضع في النهاية لرحمة الحكومة الصينية وفقًا للادعاءات المتكررة، ويمكن لـ TikTok أن يقوم بتوصيف موظفي الحكومة وأن يقوم بمراقبة الأمريكيين بطريقة أخرى.

وفى بيان، قال متحدث باسم TikTok إنه من "المقلق" أن أعضاء الكونجرس يطرحون تشريعًا لحظر التطبيق بدلاً من انتظار مراجعة الأمن القومي للانتهاء، وقالت الشركة إن الفواتير "لن تفعل شيئًا لتعزيز" الأمن القومى، وأضافت أنها ستواصل إطلاع الكونجرس على الخطط الموضوعة تحت إشراف مسؤولي الأمن، ورفضت الشبكة الاجتماعية باستمرار وجود خطط لتعقب المستخدمين الأمريكيين أو المساعدة بشكل متعمد في جهود المراقبة الصينية في البلاد.

ويواجه TikTok بالفعل بعض الإجراءات القانونية، حيث حظرت ولايتا ماريلاند وساوث داكوتا TikTok على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف أمنية، وفي غضون ذلك رفعت إنديانا دعوى قضائية ضد TikTok بزعم خداع المستخدمين بشأن الوصول إلى البيانات في الصين وانتهاكات سلامة الأطفال، وستفرض هذه الدعوى غرامة على TikTok وتطلب تغييرات في معالجة معلومات الخدمة ومطالبات التسويق.

وليس من المؤكد ما إذا كانت مشاريع القوانين تصبح تشريعات أم لا، وألغى الرئيس بايدن أوامر الرئيس السابق ترامب بحظر تنزيلات TikTok، وطلب بدلاً من ذلك مراجعة جديدة للأمن القومى، ولا يتوقع منه تجاوز أمره، وبينما يصف رعاة مشروع القانون الإجراء بأنه مؤيد من الحزبين، فإنه ليس من الواضح أن الدعوة إلى حظر TikTok تحظى بدعم كافٍ للحصول على الأصوات اللازمة والوصول إلى مكتب بايدن، وإلى حد ما يعد قانون مكافحة الاحتكار الاجتماعى لمكافحة المجتمع إشارة نوايا أكثر من محاولة عملية لحظر TikTok.