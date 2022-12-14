شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 3.70٪ لتصل إلى 17،783دولارًا فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الأربعاء ربحًا بنسبة 3.70 % لفتح التداول عند 17،783 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، حيث نمت قيمة البيتكوين بمقدار 663 دولارًا من سعر الأمس البالغ 17150 دولارًا وفقًا للبيانات التي تعكسها البورصات الدولية، حققت البيتكوين أرباحًا أقل قليلاً من 4% وتم تداولها عند نقطة سعر مماثلة.

ونما سعر إيثر بنسبة 3.53 % جنبًا إلى جنب مع البيتكوين يوم الأربعاء، حيث بلغ سعر إيثر، في وقت الحالي، 1،318 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وصعدت معظم العملات البديلة خلف البيتكوين و إيثر ، مسجلة مكاسب اليوم الأربعاء، وتشمل هذه العملات Binance Coin و Ripple و Binance USD و Cardano و Polygon و Polkadot.

وتضخم سوق العملات المشفرة بشكل عام بنسبة 3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لCoinMarketCap ، يبلغ التقييم الحالي لسوق التشفير 871.64 مليار دولار في أعقاب هذه الحادثة، وانخفض تقييم سوق العملات المشفرة، الذي بلغ حوالي تريليون دولار قبل شهرين، بشكل كبير إلى قيمته الحالية.

ويشهد سوق العملات المشفرة اضطرابًا بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الشهر الماضي بسبب أزمة السيولة وسوء إدارة الأموال.

وتم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried من قبل السلطات الأمريكية في 13 ديسمبر، وبعد ذلك، وجهت له هيئة الأوراق المالية والبورصات تهمة الاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات.

بينما لجأت العديد من شركات العملات المشفرة إلى تسريح موظفيها للحفاظ على أعمالهم قائمة، وخضعت العديد من الشركات للتدقيق في إثبات احتياطياتها لاستعادة ثقة المستثمرين.