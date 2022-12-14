شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 55 عاما على إطلاق بايونير 8 فى مهمة لدراسة الشمس فى ديسمبر 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ 55 عاما، أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية بايونير 8 فى مهمة لدراسة الشمس، في 12 ديسمبر 1967، وفقاً لموقع space.

وبايونير 8 هو الثالث في سلسلة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الشمس والتي أطلقتها ناسا لمراقبة أشياء مثل الرياح الشمسية، والمجالات المغناطيسية للشمس والأشعة الكونية، أو الجسيمات عالية الطاقة من خارج النظام الشمسي.

وقدمت بعثات بايونير أول شبكة في العالم من الأقمار الصناعية يمكنها مراقبة الطقس الفضائي والعواصف الشمسية، والتي يمكن أن تسبب شفقًا قطبيًا مذهلاً على الأرض، ولكنها قد تسبب أيضًا بعض المشكلات، حيث يمكن أن تؤدى أحداث الطقس الفضائي إلى تشويش أنظمة الاتصالات على الأرض، وحتى إتلاف شبكات الطاقة.