شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات المجتمع الجديدة فى تطبيق Flipboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من عقد من الزمان، أعلن Flipboard إطلاق طبقة جديدة من الميزات الاجتماعية إلى نظامه الأساسي، و تضيف الخدمة أدوات جديدة للتعليق والإنشاء إلى مجلاتها كجزء من "تحول أكبر في التركيز نحو المجتمع والمحادثات، وفقا لتقرير engadget.

وفليبورد هو تطبيق إخباري مخصص حائز على الجوائز يستخدمه الملايين من الأشخاص يوميًا وتجمع فليبورد الأخبار والقصص الشائعة والمحادثات حتى يمكنك الجلوس والاطلاع على أحدث وأروع القصص اليومية.

ويتمتع Flipboard بميزات التعليق لسنوات ، لكنه كان أساسيًا إلى حد ما ، ولم يكن جزءًا بارزًا من الخدمة ، والتي كانت تُعرف حتى الآن بأنها مكان لقراءة المقالات ومشاركتها بدلاً من كونها وجهة للتحدث عنها. ولكن مع آخر تحديث لها ، تأمل الشركة في تحويل مجلاتها المميزة إلى أنواع المجتمعات التي قد تجدها على Reddit أو Twitter

ويقدم Flipboard "ملاحظات" تسمح للمستخدمين بإضافة محتوى أصلي - سواء كان صورًا أو مقاطع فيديو أو روابط أو تعليقًا - وإضافته إلى المجلات المشتركة.

ويمكن للأعضاء الآخرين في المجلة بعد ذلك المشاركة بتعليقاتهم الخاصة والإضافة إلى المحادثة، والفكرة وفقًا لما قاله مايك ماكوي ، الرئيس التنفيذي لشركة Flipboard ، هي أن تصبح هذه الملاحظات مجالات نقاش حية للأشخاص المهتمين بنفس "المجتمعات الصغيرة".

وتضيف الشركة أيضًا قسمًا جديدًا "للمجتمعات" إلى تطبيقها سيسلط الضوء على المجلات لمتابعة جميع الميزات الجديدة و المتاحة الآن على الويب ، وسيتم إطلاقها على تطبيقات iOS و Android في يناير.

وتختبر الشركة التحديثات بهدوء منذ يوليو وتقول إن هناك بالفعل زيادة ملحوظة في المشاركة في المجلات حيث يتم تمكين التفاعل الجديد، وتساعد التغييرات أيضًا في جعل Flipboard أكثر من بديل لتويتر لأولئك الذين يستخدمون خدمة Elon Musk بشكل أساسي لاستهلاك الأخبار.

ويقول مكوي إن الميزات الاجتماعية الجديدة لـ Flipboard تسبق استيلاء ماسك على الشركة ، وأنه لا يزال "مؤمنًا بتويتر". لكنه يقر بأنه سيكون هناك تحول Flipboard في الوقت المناسب لأن بعض الأشخاص يبحثون بشكل متزايد عن مساحات مختلفة للتفاعل.