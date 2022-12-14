شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تحديثات البرامج الرئيسية لأجهزتها مع نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى Apple عام 2022 من خلال إصدار تحديثات البرامج الرئيسية لأجهزتها، وتتم إضافة الترقيات إلى نظام التشغيل iOS 16.2، والذى يجب أن يكون مفيدًا بشكل خاص للوعى الأمنى، وفقا لتقرير engadget.

ويضيف الإصدار الجديد خيارًا متقدمًا لحماية البيانات يوفر تشفيرًا شاملاً لمزيد من بيانات iCloud الخاصة بك، بما في ذلك النسخ الاحتياطية للجهاز ومحتوى الرسائل والملاحظات والصور، وستحد Apple من مشاركة AirDrop - وسيكون لديك الآن 10 دقائق لمبادلة الملفات مع "الجميع" قبل أن تعود الميزة إلى جهات الاتصال فقط.

ووصل التقييد لأول مرة إلى الصين، فى محاولة لاسترضاء المسئولين الذين يحاولون إحباط الاحتجاجات، ولكنه قد يكون مفيدًا إذا كنت قلقًا من قيام شخص ما بدفع محتوى غير مرغوب فيه إلى جهازك.

ويعد هذا أيضًا تحديثًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت مالكًا لجهاز iPhone 14 Pro أو Pro Max، ويمكنك الآن إخفاء الخلفية والإشعارات عندما تبدأ شاشة 14 Pro التي تعمل دائمًا، وهذا يجعلها تتصرف مثل بعض هواتف Android ، ولكنها قد تقلل أيضًا من عوامل التشتيت وتعزيز الخصوصية.

وتتوفر الأنشطة المباشرة الآن لألعاب MLB وNBA وPremier League على جميع أجهزة iPhone بفضل تطبيق التليفزيون، على الرغم من أنك ستحتاج إلى واحد من طرازات Pro 14 لمشاهدتها على شاشتك الرئيسية من خلال Dynamic Island.