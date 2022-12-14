شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها أزاى.. كيفية استخدام AirPods Pro مع أى موبايل أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منتجات أبل مثل Apple Watch ، متوافقة حصريًا مع أجهزة أيفون، ومن ناحية أخرى، اعتمدت الشركة استراتيجية مختلفة مع سماعات الأذن الخاصة بها، وقد صممت أبل منتجاتها الصوتية للعمل مع أي جهاز به اتصال Bluetooth، فإذا كنت تستخدم أبل مع AirPods Pro، فستتمكن من الوصول إلى بعض الميزات الأكثر تقدمًا ، مثل - التتبع الديناميكي للرأس، والصوت المكاني، والتبديل السهل للجهاز.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الأجهزة لأغراضها الأساسية مع أجهزة غير تابعة لشركة أبل، فنظرًا لأن AirPods و AirPods Pro عبارة عن سماعات أذن مزودة بتقنية Bluetooth، يمكنك الاتصال بها واستخدامها مع أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، حيث يمكنك أيضًا إقران AirPods الخاص بك بأجهزة أندرويد اللوحية والساعات أيضًا.

سماعات أذن من Apple تدعم التوافق مع نظام أندرويد

- AirPods (جميع الأجيال)

- AirPods Pro (جميع الأجيال)

- AirPods ماكس

خطوة بخطوة لمساعدتك في إعداد AirPods Pro باستخدام جهاز أندرويد:

-انتقل إلى إعدادات Bluetooth على جهاز أندرويد الخاص بك.

- قم بتمكين Bluetooth وانقر على خيار إقران جهاز جديد.

- اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد في الجزء الخلفي من علبة AirPods لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا ، أو حتى يومض مصباح الحالة باللون الأبيض ، أثناء وجود AirPods في علبة الشحن.

- الآن ، سيظهر AirPods Pro الخاص بك في قسم الأجهزة المتاحة بجهاز أندرويد الخاص بك. اضغط على اسمه ، ثم حدد خيار الزوج من القائمة المعروضة.

- بعد الاقتران ، يمكنك أيضًا منح AirPods Pro حق الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات.

لكن ينبغي ملاحظة أن سماعات الأذن من أبل ليست متوافقة رسميًا مع أندرويد ، ولا يُسمح للمستخدمين بالتحكم في الميزات المتقدمة مثل ANC و Transparency Mode أو التحقق من مستوى البطارية، بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكنك تنشيط Siri على جهاز أندرويد أو التبديل إلى Google Assistant لأنه لا يوجد Siri لنظام أندرويد.