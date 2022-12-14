شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن كويكب عيد الميلاد بعد اكتشافه من العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير ذا سبيس التقنى، أن هناك كويكب سيقترب من الأرض عن كثب الخميس المقبل 15 ديسمبر 2022 وقد تم تحدي علماء الفلك الهواة لإلقاء نظرة على ما تسميه وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) "كويكب عيد الميلاد".

وسيأتى الكويكب الذي تم تحديده منذ عام 2015 RN35 فى الساعة 3.12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة فى أقرب نقطة لكوكبنا ويمر في حدود 430 ألف ميل (686 ألف كيلومتر) ، وهو أقل بقليل من المسافة إلى القمر والعودة.

وقامت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) بتحدي اكتشاف كويكب عيد الميلاد وإطلاق مجموعة أدوات الكويكب الجديدة الخاصة بهم لاكتشافه حيث يوفر لمراقبي السماء فرصة مثيرة لرؤيته، ويرى علماء الفلك أن 2015 RN35 سيمر بأمان الأرض رغم قلة المعلومات التى يعرفوها عن الكويكب.

وسيكون الكويكب الذي يقدر حجمه بين 200 إلى 460 قدمًا يبلغ طوله نحو 60 و 140 مترًا مما يجعله بحجم الهرم الأكبر بالجيزة تقريبًا ، وسيكون مرئيًا يوم الاثنين 19 ديسمبر، ويبلغ حجم التلسكوبات المرئية حوالى 14 على غرار بلوتو مما يعني أنه يجب أن تكون قابلة للعرض فقط باستخدام التلسكوبات التي يبلغ حجمها 30 سم (11.8 بوصة) وأكبر.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "هذا الكويكب غير معروف جيدا ونحن لا نعرف ما هو مصنوع أو حجمه بالتحديد أو ما إذا كان يدور حول محوره أو حتى نعرف مداره جيدًا بشكل خاص.